Laura Whitmore, enceinte, partage un aperçu de la garde-robe de bébé avec des baskets à 150 £

Laura Whitmore, enceinte, a révélé que son bébé à naître allait suivre ses traces à la mode en dévoilant la garde-robe incroyablement élégante du tout-petit.

L’hôte de Love Island, 35 ans, a éclaboussé des pièces chics pour le tout chanceux.

La star de la télévision irlandaise s’est rendue sur Instagram lundi pour dévoiler les achats de luxe qu’elle avait effectués avant sa date d’échéance, dans quelques semaines.

Laura a offert à ses admirateurs adorables un aperçu de la garde-robe de son bébé lorsqu’elle a repris ses histoires pour capturer certaines des pièces de créateurs.

Le transport lourd du créateur comprenait une paire de baskets Gucci à 150 £ et de magnifiques pyjamas Stella McCartney.

Parallèlement aux clichés, la future maman a écrit: « Est-ce mal que je sois vraiment jalouse de la garde-robe de mon enfant?







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



« J’aurais aimé que mes pieds soient plus petits, » plaisanta-t-elle.

Laura, qui attend son premier enfant avec le mari co-star de Love Island, Iain Sterling, a également partagé un aperçu de la jolie Converse à imprimé léopard de son bébé.

La créatrice vient après que la télévision a révélé qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner son travail une fois son bébé arrivé.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Laura a dit Le télégraphe ‘s magazine Stella: «Tous mes amis de l’école sont médecins ou professeurs.

«Le fait que je pensais même qu’il était possible de partir travailler chez MTV venait de ma mère parce que son attitude était: ‘Si tu veux, pourquoi pas?’

«Quand les gens me demandent si je vais arrêter de travailler cette année à cause du bébé, je me dis: ‘Pourquoi? Maman l’a fait dans les années 80 en Irlande!’ ‘







(Image: Instagram)









(Image: Instagram)



Laura et Iain ont annoncé leur grossesse à la fin de l’année dernière après l’avoir gardée secrète pendant «des mois».

Le couple est ensemble depuis l’été 2017 et en novembre dernier, ils se sont mariés lors d’une cérémonie secrète à Dublin, la ville natale de Laura.