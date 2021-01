Laura Whitmore, enceinte, a gardé les choses réelles avec les fans dans un article honnête sur sa santé mentale.

L’animatrice de Love Island, 35 ans, s’est montrée honnête avec ses abonnés en expliquant qu’elle se sentait « vraiment anxieuse toute la journée » en détaillant son cas du Blue Monday.

Dans le but de soulager son stress et ses pensées anxieuses, Laura a préparé un bain moussant pour elle-même et sa bosse de bébé en fleurs après une longue journée d’inquiétude.

Partageant un cliché rare de son ventre grandissant, la présentatrice de télévision a écrit: «J’ai été vraiment anxieuse toute la journée aujourd’hui.

« Le lundi bleu m'a rattrapé alors prendre un bain et regarder de vraies femmes au foyer. N'oubliez pas de faire quelque chose de bien pour vous aujourd'hui #bluemonday. »







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Naturellement, les fans ont afflué vers la section des commentaires du post de Laura pour partager leurs meilleurs vœux avec la future maman.

« Envoyer beaucoup d’amour. Tout le monde a ces jours-ci », a écrit un fan.

Un autre a écrit: « Tu prends soin de toi chérie. Rien de tel qu’un bain et une télévision de plaisir coupable pour décompresser. »

« Mais votre bosse est spectaculaire », a écrit la chanteuse Paloma Faith.







(Image: Instagram)



Cela survient alors que Laura a récemment révélé les détails de son mariage secret avec Iain Stirling.

La star de Celebrity Juice a déclaré avoir apprécié la «cérémonie la plus magique et la plus parfaite» en se mariant à Dublin.

Elle a épousé la star de la voix off de Love Island Iain moins de 12 mois après sa proposition.

À partir de 2021 avec style, Laura a partagé un cliché inédit de l’heureux couple en confirmant qu’ils s’étaient mariés et avaient «adoré l’avoir pour nous».







(Image: Instagram)



Sur la photo, Laura est vue serrant un bouquet de fleurs tout en portant un costume blanc chic.

Iain, quant à lui, imite la pose de sa nouvelle femme alors qu’il sourit de plaisir à la caméra.

Partageant les détails de la journée, Laura a écrit: « Entrer en 2021 comme …

«Il y a un an, Iain m’a demandé de l’épouser et nous avons eu la cérémonie la plus magique et la plus parfaite. Nous avons adoré l’avoir pour nous seuls.

« Nous avions planifié la célébration parfaite et je serai toujours si reconnaissant que ce soit ce que nous avons obtenu. Nous n’avons jamais parlé publiquement de nos fiançailles ou de notre mariage. »







(Image: Laura Whitmore / Instagram)



Laura a ajouté: «À l’époque, nous n’avions jamais ressenti le besoin de dire quoi que ce soit car c’est une expérience très personnelle. Nous étions également trop occupés à en profiter!

« Nous n’avons jamais partagé cette photo auparavant mais beaucoup de gens nous ont contactés et nous ont félicités le mois dernier avec de bonnes intentions, alors voici de bonnes nouvelles! »

Laura a terminé en souhaitant à ses fans une bonne année et « en envoyant de l’amour à vous et aux vôtres ».

