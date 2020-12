Laura Whitmore a montré son ventre rond après avoir confirmé sa grossesse.

L’hôte de Love Island, 35 ans, a posé pour des photos pour le magazine Hunger et elle a montré son ventre grandissant pour la première fois.

Elle avait l’air incroyable alors qu’elle posait en sous-vêtements pour l’interview, au cours de laquelle elle a révélé qu’elle était proche des six mois de sa grossesse.

Dans le premier cliché, Laura, qui attend son premier enfant avec son nouveau mari Iain Stirling, a posé dans un trench-coat en cuir qui n’a pas été fait autour de sa bosse.

Son manteau était associé à un soutien-gorge et une culotte noirs et à une paire de collants transparents, qu’elle assortissait à des talons hauts.















Les mèches blondes de Laura étaient lissées et elle arborait une couche de rouge à lèvres rouge vif.

Sur la deuxième photo, elle a été vue allongée sur un canapé blanc dans une veste en jean et les sous-vêtements se cassent.

Elle plaça une main protectrice sur sa bosse et regarda l’objectif de la caméra.

Lors de l’entretien, Laura a évoqué les difficultés qu’elle a rencontrées au début de sa grossesse.









Elle a dit: « J’ai trouvé les trois premiers mois très durs parce que j’étais très malade et nauséeux. Il y a eu quelques fois à la radio en direct où je suis tombé physiquement malade pendant le spectacle. J’avais un invité dans le studio et à ce jour, elle ne sait toujours pas que je suis enceinte, et je pense qu’elle pensait juste que j’avais la gueule de bois.

« J’ai dû quitter le studio en courant et elle a dû se poser sa propre question en direct car j’avais disparu! Je ne peux même pas la décrire car chaque semaine est tellement différente. »

Laura avait annoncé sa grossesse sur Instagram avant la sortie des photos.









Elle a partagé une photo d’un babygro pour révéler la nouvelle.

La future maman a déclaré: « Je vais être honnête, ça commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021.

«Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle au silence. Surtout les moments où j’ai dû manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin.







(Image: Instagram)



« Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait. En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait l’éloge! »

La nouvelle est venue quelques heures à peine après avoir appris que Laura et Iain se sont mariés en secret dans son Irlande natale le mois dernier.

Le couple est ensemble depuis 2017 après s’être rencontré l’année précédente et s’est fiancé en avril.