Laura Whitmore a partagé la première photo de sa bosse avec les fans, un jour après avoir annoncé sa grossesse.

En disant qu’elle « se sentait très protectrice » de sa bosse, elle a partagé une image montrant sa silhouette changeante avec Hunger Magazine.

Dans l’interview d’accompagnement, l’hôte de Celebrity Juice a expliqué qu’elle trouvait la grossesse «surréaliste» et «folle».

«Rien ni personne ne vous dit que c’est votre propre expérience personnelle», a déclaré la future maman.

Laura a déclaré à propos de sa grossesse: « J’ai trouvé les trois premiers mois très durs parce que j’étais très malade et nauséeux. Il y a eu quelques fois à la radio en direct où j’ai été physiquement malade pendant le spectacle. J’avais un invité dans le studio et à ce jour-là, elle ne sait toujours pas que je suis enceinte, et je pense qu’elle pensait juste que j’avais la gueule de bois.

«J’ai dû quitter le studio en courant et elle a dû se poser sa propre question en direct parce que j’avais disparu! Je ne peux même pas la décrire car chaque semaine est tellement différente.

Et Laura a partagé qu’elle s’était retrouvée à recevoir de nombreux conseils – bienvenus ou non.

Elle a dit: « Une chose que j’ai apprise, c’est que tout le monde a une opinion: ce que vous devriez faire ou comment vous devriez vous sentir. »









La présentatrice de Love Island, 35 ans, a annoncé pour la première fois ses nouvelles de grossesse sur Instagram mercredi, quelques jours après la révélation de son mariage secret avec le comique Iain Stirling.

Dans son message, elle a plaisanté en disant que « je commence à avoir l’impression que mon ventre de bière est hors de contrôle ».

Partageant une photo de Sweet Child Of Mine Guns ‘N Roses babygro, avec les mots’ coming 2021 ‘, elle a écrit: « J’ai donc toujours essayé d’être protectrice sur le côté personnel de ma vie. Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches et nous avons choisi de ne pas partager publiquement.

« Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021. »

Partageant qu’elle avait envie de purée de pommes de terre, Laura a admis qu’elle souffrait de symptômes de grossesse.







(Image: thewhitmore / Instagram)



Cependant, Laura a plaisanté sur le fait qu’elle était «complètement sobre» lors du tournage de Celebrity Juice.

Elle a déclaré: «Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle silencieuse. Surtout les moments où j’ai dû manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin.

« Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde le pensait. En fait, j’étais complètement sobre en filmant toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait l’éloge! »









Laura et Iain, 32 ans, ont réussi à se marier en secret le mois dernier – célébrant leur amour avec une minuscule cérémonie à Dublin, conformément aux règles de Covid.

Les deux hommes se sont mariés lors d’une cérémonie humaniste à l’hôtel de ville de Dublin le 11 novembre.

On dit qu’ils se sont mariés devant 25 invités, le maximum autorisé selon les règles de niveau cinq de l’Irlande à l’époque.

Le demi-frère de Laura, Adam, et la sœur de Iain, Kirsten, étaient les témoins, a rapporté le journal.

Le couple est ensemble depuis 2017 après s’être rencontré l’année précédente.

Ils sont fiancés depuis que Iain a posé la question en avril en Afrique du Sud, où Love Island tournait alors.