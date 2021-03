Laura Whitmore se prépare à accueillir son premier enfant avec son mari Iain Stirling.

Et prouvant que l’hôte de Love Island a un grand cercle de copains, elle a eu droit à une fête de naissance virtuelle par ses amis les plus proches au cours du week-end.

Afin de s’assurer que la future maman ne manque pas l’occasion de marquer l’occasion spéciale au milieu du verrouillage de la pandémie de coronavirus, Laura et Iain se sont connectés en ligne avec leurs plus proches, via une caméra vidéo, alors qu’ils ouvraient des cadeaux qui avaient été achetés. pour leur nouvelle arrivée.

Partageant la douche de bébé, Laura a téléchargé plusieurs clichés sur ses histoires Instagram et a partagé qu’elle et la cuisine d’Iain avaient été transformées pour un après-midi de plaisir.







La salle à manger a reçu un nouveau look avec des grappes de ballons de couleur pastel parsemés et un rideau scintillant déjoué a été collé sur les armoires blanches brillantes.

Un ordinateur portable occupait le devant de la scène sur une table au milieu de la pièce et plusieurs bouquets de fleurs dans des vases étaient placés sur la table à côté de l’écran.







Parallèlement au message, Laura a écrit: « Une douche de bébé avec zoom surprise !! J’ai les meilleurs amis », avec un emoji éclair.

La beauté blonde a suivi la photo avec une autre qui la montrait en train de câliner son chien Mick alors qu’elle tenait un verre dans un verre.

Rayonnante de bonheur, la préférée de la télévision a regardé chaque centimètre carré de l’étoile rayonnante dans un pull en tricot avec un motif à lèvres jaunes sur le devant qu’elle a associé à un jean.







Faisant tout son possible pour la fête à la maison, Laura a affiché un visage de maquillage éclatant et coiffé ses cheveux et accessoirisés avec une pince à cheveux incrustée de pierres précieuses.

Laura a également téléchargé une photo de tous les beaux cadeaux qu’elle et Iain avaient été envoyés pour leur arrivée prochaine – qui comprenait des hordes de livres, y compris des classiques de Roald Dahl et la collection Little Feminist.

Laura a récemment révélé qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner sa carrière de présentatrice de télévision lorsque son petit enfant arrivera.

Elle dit que c’est grâce à sa mère, Carmel, qu’elle est sûre de pouvoir jongler avec le travail et l’éducation d’un enfant.

La personnalité confiante a également déclaré que c’est grâce aux encouragements de sa mère qu’elle a pu croire en elle-même pour entrer Pick Me MTV qui l’a amenée à faire la une de MTV News dans MTV Europe en 2008 – ce qui a lancé sa carrière à la télévision.







S’adressant au Telegraph en février, Laura a déclaré: «Tous mes amis de l’école sont médecins ou enseignants. Le fait que je pensais même qu’il était possible de partir travailler chez MTV venait de ma mère parce que son attitude était: ‘Si vous voulez à, alors pourquoi pas? ‘ »

Ajoutant qu’elle n’a pas l’intention d’abandonner son travail, elle a ajouté: « Quand les gens me demandent si je vais abandonner le travail cette année à cause du bébé, je me dis: ‘Pourquoi? Maman l’a fait dans les années 80 en Irlande ! ‘ »

Laura – qui publiera bientôt ses premiers mémoires No One Can Change Your Life Except For You le fera – et la star de la voix off de Love Island, Iain, a noué le nœud en secret l’année dernière.

Au début de 2021, la star de Celebrity Juice, Laura, a déclaré qu’elle était une femme mariée.

Elle a dit qu’ils avaient apprécié la « cérémonie la plus magique et la plus parfaite » quand elle et Iain se sont mariés à Dublin.

Laura a partagé un cliché inédit du couple heureux en confirmant qu’ils s’étaient mariés.

Peu de temps après l’annonce de leur mariage, Laura a déclaré qu’elle était enceinte dans un post sur Instagram.

Elle a posté une photo d’un grenouillère pour bébé avec des Guns N ‘Roses Sweet Child O’ Mine.

Laura l’a légendé: «J’ai donc toujours essayé de protéger le côté personnel de ma vie.

«Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches et nous avons choisi de ne pas les partager publiquement.





«Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, cela commence à donner l’impression que mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle.

«Iain et moi attendons un bébé début 2021. Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle au silence.

« Surtout les moments où je devais manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin. »

