Laura Whitmore de Love Island reviendra ENFIN à Majorque pour Casa Amor après avoir engrangé 600 000 £ pour 12 minutes de temps d’écran

L’animatrice de LOVE Island, Laura Whitmore, reviendra ENFIN à Majorque pour Casa Amor – après avoir engrangé 600 000 £ pour moins de 12 minutes de temps d’écran jusqu’à présent.

La présentatrice n’a pas été vue à la villa depuis la nuit de lancement il y a un mois, des fans confus se moquant même de la signaler comme disparue.

Mais à la fin de After Sun de ce soir, Laura a confirmé qu’elle retournerait en Espagne pour la tournure la plus dramatique de la série, recevant un texte plein de blagues basées sur Covid.

En lisant le message à haute voix, elle a partagé : « Laura, il est temps de se rendre sur l’île pour Casa Amor… Que le plaisir commence !

« #PackYourBags #TwoVillasAreBetterThanOne #NewLocationNewTemptation #HaveYouHadAPCRTest #HaveYouFilledOutYourPassengerLocatorForm #AreYouDoubleJabbed »

La star de 36 ans a haussé les sourcils plus tôt cette semaine lorsqu’elle a raté le huitième dumping consécutif – la sortie d’Aaron et Lucinda ce soir marquant son neuvième.

Habituellement, le présentateur de Love Island assistera à certains – mais pas à tous – des recouplages et des déversements dramatiques autour du foyer.

S’adressant à Twitter, ceux qui regardaient à la maison ont demandé en plaisantant si Laura avait été mise en congé, se demandant si elle était réellement la présentatrice de l’émission.

Plus tôt ce mois-ci, The Sun a révélé que Laura avait jusqu’à présent accumulé un salaire exceptionnel de 600 000 £ pour seulement 11 minutes et 51 secondes de temps d’écran.

Prenant à son histoire Instagram, la star a expliqué que la pandémie de coronavirus en cours lui avait rendu difficile de se rendre à Majorque aussi souvent qu’elle le souhaitait.

Elle a déclaré: « Logistiquement, c’est plus difficile que lorsque je suis sorti pour le couplage. Les îles Baléares étaient dans l’ambre, donc quand j’ai fait cela, j’ai dû m’isoler pendant cinq jours, je ne suis pas sûre que tout le monde le sache.

« J’ai dû m’isoler cinq jours à mon retour.

« Puis [rules] est passé au vert, et maintenant il est à nouveau ambré, mais je suis doublement vaxxé. »

Elle a poursuivi en expliquant que présenter l’émission dérivée Aftersun en direct de Londres chaque dimanche était également délicat, partageant: « C’est un autre cauchemar logistique, nous devons nous assurer que je suis toujours de retour à temps pour cela.

« Si je pouvais, j’emménagerais probablement dans la villa, je veux dire qui ne le ferait pas ?

Les fans s’attendaient à ce qu’elle soit présente pour le recouplage dramatique après Casa Amor, et heureusement, il a maintenant été confirmé qu’elle sera là pour réconforter les insulaires snobés en personne.

