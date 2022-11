Laura Turner sur les chances d’Ally Pally de Beau Greaves et Lisa Ashton, et quelle est la prochaine étape pour Fallon Sherrock ? | Fléchettes Nouvelles

Lisa Ashton (à gauche), Beau Greaves (au centre) et Fallon Sherrock (à droite) ont propulsé les fléchettes féminines à un autre niveau

Beau Greaves “fera peur à beaucoup de joueuses” au Championnat du monde de fléchettes, a déclaré Laura Turner, qui soutient également Lisa Ashton pour obtenir sa première victoire à Ally Pally et Fallon Sherrock pour rebondir après la déception de la série féminine.

Greaves s’est qualifiée pour les Mondiaux dans un style sensationnel, prolongeant sa série de victoires sur la PDC Women’s Series à 52 matchs avec deux autres titres à Wigan.

La jeune femme de 18 ans de Doncaster a maintenu sa forme imparable pour sceller ses débuts à Alexandra Palace aux côtés de Lisa Ashton, leader de l’Ordre du mérite.

Greaves n’a remarquablement pas participé aux 12 premiers événements de l’année, mais après avoir remporté quatre titres consécutifs à Hildesheim, en Allemagne, en août, elle a répété l’exploit à Wigan pour créer plus d’histoire avec huit victoires consécutives en tournoi.

L’expert de Sky Sports, Turner, était le receveur d’un blanchissement moyen à trois fléchettes de Greaves 98,56 dans les 16 derniers de l’événement 17.

L’expérience punitive a peut-être laissé Turner sous le choc, mais elle était pleine d’admiration pour l’adolescente talentueuse, qualifiant sa réussite d ‘”incroyable”.

“Elle a rejoint la série féminine après le matchplay, donc je pense que son objectif, si vous le regardez rétrospectivement, était de faire le matchplay pour l’année prochaine. Je ne pense pas que cela lui soit venu à l’esprit que le championnat du monde était une possibilité avec Lisa et Fallon étant si loin devant », a admis Turner.

“Le simple fait de jouer dans ces huit dernières épreuves et non seulement de tout gagner, mais aussi de confirmer sa place au Championnat du monde est incroyable. Nous n’avons jamais vu cela sur le circuit masculin ou féminin auparavant, c’est donc une réalisation incroyable et une superbe publicité pour les fléchettes. .

“J’ai eu une conversation avec Beau ce week-end et elle est tellement cool. Elle prend tout dans sa foulée. Elle joue aux fléchettes et en profite. C’est son objectif et cela lui rapporte des dividendes.”

“C’est sa capacité parce que si elle peut prendre sa forme là-haut, je pense qu’elle va effrayer beaucoup de joueurs et je ne suis pas sûr que quelqu’un veuille vraiment la dessiner au premier tour” Laura Turner sur Beau Greaves

Cohérence des trois grands I Beau va faire face à la hype

Turner dit que Greaves, Ashton et Sherrock sont tellement en avance et qu’il faudra du temps aux autres pour rattraper le trio.

Elle a déclaré: “Nous sommes tous dans une situation similaire parce que vous savez que si vous avez une chance de doubler, vous devez la saisir. Si vous manquez quelque chose, elle bondira. C’est la cohérence que Beau, Lisa et Fallon ont.

“Nous pouvons tous mettre une jambe de 14 fléchettes ici et une jambe de 12 fléchettes là-bas, mais nous ne le suivons pas de manière cohérente. Ce sont des fléchettes comme nous n’en avons jamais vu auparavant, mais que cela continue longtemps. Nous devons juste nous améliorer .”

Greaves, surnommé ‘Beau ‘n’ Arrow’, se rendra désormais à l’emblématique Alexandra Palace pour affronter les meilleurs joueurs de fléchettes de la planète. C’est une occasion que Turner pense que l’as de Doncaster peut facilement gérer.

“J’aimerais penser qu’elle peut gérer la pression sur le format des Mondiaux. Elle prend tout dans sa foulée et est à l’aise sur cette scène maintenant. Elle est aussi très, très à l’aise sur le terrain”, a déclaré Turner.

“C’est sa capacité parce que si elle peut prendre sa forme là-haut, je pense qu’elle va effrayer beaucoup de joueurs et je ne suis pas sûr que quiconque veuille vraiment la dessiner au premier tour.

“Vous pouvez vous laisser emporter par le niveau auquel elle joue, mais je pense que pour elle, il est important de rester concentrée sur cet objectif qui est d’apprécier les fléchettes et de bien jouer. Elle a parlé ouvertement de devoir faire face à la dartite et comment elle a surmonté Elle ne l’a pas seulement surmonté, elle est revenue plus forte.

“Cette tête de niveau qu’elle a est vraiment essentielle à la façon dont elle joue en ce moment.

“Le match nul aux Mondiaux va être assez important, mais elle a fait une moyenne de 107 dans cette finale de l’événement 19 contre Fallon, donc si elle prend ça là-haut, qui veut dire qu’elle ne progressera pas loin dans le tournoi.”

Ashton peut obtenir une victoire illusoire d’Ally Pally

Ashton et Sherrock seront de retour au Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton

Ashton a marqué un peu l’histoire en mars en remportant sa première victoire à la télévision en tant que titulaire de la carte PDC Tour avec une victoire sur Aaron Beeney à l’Open du Royaume-Uni.

Cette victoire aura renforcé sa confiance pour sceller une première victoire à Alexandra Palace alors qu’elle se prépare à faire sa quatrième apparition au Championnat du monde.

Turner a déclaré: “Lisa a été relativement proche auparavant et nous l’avons maintenant vue gagner sur la scène de l’Open du Royaume-Uni. C’est une joueuse expérimentée. Tant qu’elle n’y pense pas trop, elle peut monter là-haut et faire ce qu’elle a été. Selon le tirage au sort, il n’y a aucune raison pour que Lisa ne remporte pas cette première victoire sur cette étape Ally Pally.

Fallon a Wolverhampton à attendre avec impatience

Sherrock a remporté le premier Women’s World Matchplay à Blackpool plus tôt cette année

Et comment Sherrock va-t-elle rebondir après la déception des séries féminines ? Turner admet que “la reine du palais” est peut-être découragée, mais elle s’attend à ce qu’elle fasse amende honorable au Grand Chelem de fléchettes à Wolverhampton plus tard ce mois-ci.

Sherrock est devenue la première femme à se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi l’année dernière avant de pousser Peter “Snakebite” Wright jusqu’au bout avant de s’incliner 16-13 dans un quart de finale épique.

“Fallon était dans une position confortable mais elle n’a pas pu assister aux événements à Hildesheim en raison des World Series of Darts, donc cela a en quelque sorte ouvert la porte. Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que quelqu’un se lève et remporte huit événements dans un ligne, donc je comprends en quelque sorte que c’était un peu risqué de manquer celui-là », a déclaré Turner.

“Elle sera déçue, mais elle a hâte d’assister au Grand Chelem de fléchettes. Elle s’y est très bien débrouillée l’année dernière et j’espère qu’elle pourra rebondir rapidement car nous savons que lorsqu’elle est sur cette scène, c’est à ce moment-là qu’elle peut effectuer ses meilleurs fléchettes. .”

Turner a ajouté: “Fallon a toujours été capable de tout prendre dans sa foulée. Elle aime cet environnement scénique et elle a tendance à se produire. Le talent et la capacité sont là, mais où est son esprit en ce moment – je ne suis pas sûr. J’espère elle pourra faire une bonne performance aux côtés de Lisa.”