La serveuse de FIRST Dates et ambulancier paramédical héros du NHS, Laura Tott, a été retirée de la nouvelle série de la populaire émission de télé.

Laura, 25 ans, a annoncé la nouvelle aux fans en ligne et a expliqué que le déménagement du programme de Londres à Manchester était à l’origine de la décision.

S’adressant à Instagram, Laura a déclaré: «Comme vous pouvez le voir, je n’apparais pas dans cette série de First Dates.

« Ils ont déménagé dans le nord dans un nouveau restaurant et voulaient rafraîchir l’équipe pour cette série avec de nouveaux visages locaux parmi les anciens visages, donc je ne figurerai pas dans cette nouvelle série de First Dates malheureusement. »

Admettant qu’elle est légèrement soulagée, Laura a poursuivi: «Pour être honnête, je ne sais pas vraiment comment j’aurais pu tourner cette année avec le travail pendant la pandémie.

«J’ai eu besoin de chaque jour de repos pour me détendre, donc ça a été une pause bienvenue. J’ai raté toute l’équipe, c’est sûr.

« Cela ne veut pas dire que c’est fini et je fais toujours partie de la famille First Dates et j’espère que je reviendrai très bientôt. »

Laura, de Staines, Surrey, a terminé son poste en souhaitant bonne chance à tous les nouveaux serveurs et serveuses.

Premiers rendez-vous Maître d ‘Fred Sirieix et l’équipe devraient revenir pour une nouvelle série la semaine prochaine sur Channel 4.

Le programme se déroulera désormais à The Refinery, situé dans le quartier financier Spinningfields de Manchester City.

Le tournage avait commencé en mars de l’année dernière, mais a été interrompu en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’équipe a ensuite pu reprendre ses activités en septembre lorsque les restrictions ont été temporairement levées.

Pendant ce temps, Laura – qui a été brièvement membre de la Royal Navy – était occupée à travailler en première ligne pour le NHS tout au long de cette période, et s’est même retrouvée aux prises avec Covid-19.