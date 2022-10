Laura Tobin révèle une carrière secrète surprenante avant le travail de Good Morning Britain

LAURA Tobin a révélé qu’elle travaillait pour la RAF avant de décrocher un emploi à la télé.

L’homme de 41 ans est célèbre pour avoir lu la météo sur Good Morning Britain ces jours-ci – mais a déjà aidé la Royal Air Force à naviguer dans le climat.

Laura Tobin n’a pas toujours travaillé sur GMB[/caption]

La superstar de la météo travaillait auparavant pour la RAF[/caption]

Laura était basée à RAF Brize Norton, fournissant des rapports de météorologie aéronautique et des briefings aux équipages de transport de la Royal Air Force.

Parlant de son ancienne carrière par rapport à GMB, Laura a déclaré au Mirror : « La partie la plus difficile, ce sont les cinq jours par semaine – pas les premiers quarts de travail.

« J’avais l’habitude de faire deux jours et deux nuits dans la RAF et j’étais en équipe pour que vous ayez des jours de congé.

« Je préfère travailler, travailler, travailler et avoir ensuite du temps libre.





“Alors qu’ici, je fais mon quart du matin, puis tout au long de la journée, je regarde la météo et je dois envoyer des e-mails au travail et faire plus d’e-mails et me préparer pour le lendemain.”

Parlant de son rôle au sein de la RAF, elle a expliqué : « Je prédisais la météo pour les vols des pilotes du monde entier. Donc, j’ai travaillé à Brize Norton qui est leur aéroport et ils avaient l’habitude de voler vers l’Irak, l’Afghanistan et tout le chemin jusqu’en Australie et aux Malouines.

Après deux ans à Brize Norton, Laura a décroché un emploi au centre météo de la BBC avant de passer à ITV et de travailler avec l’équipe GMB.