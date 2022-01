Laura Tobin, de Good Morning Britain, montre des jambes incroyables derrière le bureau météo

Ben et Kate ont été rejoints par le présentateur Andi Peters de Phuket, en Thaïlande, alors qu’ils discutaient du temps froid à travers le Royaume-Uni pendant qu’il se prélassait au soleil.

Espérant que la grossière erreur à l’antenne était passée inaperçue, elle a continué à terminer son segment avant qu’il ne soit plus tard évoqué par ses co-animateurs.

Elle a ri de l’erreur alors qu’elle était moquée par les hôtes Ben Shephard et Kate Garraway pendant qu’ils rejouaient le clip.

Les plus lus à la télévision

Les plus lus à la télévision

L’un d’eux s’est rendu sur Twitter et s’est exclamé : « J’aime beaucoup Laura par contre 😍 »

Elle l’a associée à une ceinture argentée et le look a été un succès auprès des gens à la maison.

Laura Tobin de GOOD Morning Britain a montré son look incroyable et ses jambes incroyables derrière le bureau météo.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.