Laura Tobin de Good Morning Britain a l’air incroyable dans une robe révélatrice alors qu’elle porte un toast au Nouvel An avec des shots et du champagne

La star de GOOD Morning Britain, Laura Tobin, avait l’air incroyable dans une robe révélatrice tout en portant un toast au Nouvel An.

La superbe femme de 41 ans s’est rendue sur les réseaux sociaux pour documenter sa soirée amusante tout en portant une robe scintillante.

Laura Tobin était magnifique dans une robe à paillettes

La star a célébré le Nouvel An avec un groupe de copains

Laura avait l'air de passer le meilleur moment avec ses copains

Laura a commencé la fête avec un groupe de copains avec qui elle a posé pour une série de selfies.

Elle avait l’air de passer le meilleur moment alors qu’une de ses copines montait sur son dos et ils souriaient.

Laura était magnifique dans la robe de fête et portait ses mèches brunes en queue de cheval.

Elle arborait un maquillage glamour avec des yeux chatoyants alors qu’elle se mettait en mode réveillon du Nouvel An.

Et la soirée n’a pas été sans alcool, avec Laura montrant les boissons qu’ils ont appréciées – y compris le champagne, les coups de roulette et les boules de feu.

“Si vous savez que vous savez”, a écrit la star de la télévision sur une photo de plusieurs verres à liqueur.

Et Laura a commencé les célébrations de NYE un jour plus tôt qu’elle a coulé du prosecco et abattu des coups avec des copains la nuit précédente.

L’air incroyable, Laura portait une jupe crayon à sequins avec un haut en dentelle noire.

La présentatrice météo de GMB a partagé une série de clichés alors qu’elle faisait la fête toute la nuit et faisait même du karaoké.

Et malgré ses bouffonneries, Laura a réussi à participer à une course dans un parc le lendemain matin.





Laura est mariée à Dean Brown, qu’elle a rencontré à l’Université de Reading, depuis août 2010 – et ils sont ensemble depuis près de deux décennies.

Elle a dit que sa relation avec Dean avait grandi parce qu’il n’était pas “intense” comme beaucoup d’autres gars avec qui elle était sortie auparavant.

Bien qu’elle ait dit auparavant qu’elle trouvait les bébés “effrayants”, la présentatrice a annoncé sur GMB en mai 2017 qu’elle allait avoir son premier enfant.

Né en 2017, le couple partage une petite fille nommée Charlotte Blossom Brown qui est née prématurément – elle pesait moins de 3 livres à sa naissance.

La nuit alcoolisée impliquait des coups

Laura stupéfaite en posant avec ses copains