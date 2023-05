Laura Tobin de GMB porte une superbe robe en vacances alors qu’elle se déshabille en bikini à Santorin

Laura Tobin, de GOOD Morning Britain, est une experte de la météo – il n’est donc pas étonnant qu’elle se soit dirigée vers le soleil.

La star de la télévision, 41 ans, a publié une série de photos du voyage de ses filles sur l’île grecque de Santorin.

Laura Tobin avait l’air très glamour dans une robe de cocktail en vacances[/caption] Instagram

Elle a été là-bas pour célébrer les 40e anniversaires tardifs d’elle et de ses amis.

Aujourd’hui, Laura a partagé les clichés de leur dernière nuit au complexe de luxe avant de retourner au Royaume-Uni.

Le présentateur météo a laissé l’ancienne star d’EastEnders Des Coleman en charge des prévisions sur Good Morning Britain et s’est envolé pour Santorin.

Elle a tenu ses abonnés au courant du voyage de ses filles dès le début – en commençant par des bouteilles miniatures de vin mousseux rosé sur le vol.

Laura a ensuite posté une photo d’elle au bord de la piscine du complexe de luxe de Santorin dans une paire de lunettes de soleil.

Malgré une pause dans la livraison des prévisions météo, elle n’a pas pu s’en empêcher, déclarant aux fans : « Le premier jour était nuageux, espérant du soleil le deuxième jour. Premiers cocktails au bord de la piscine (nuageuse).

Plus tard, elle a posé en bikini avec une enveloppe autour d’elle avec ses cheveux généralement immaculés soufflant dans la brise en disant: « Dis-moi qu’il y a du vent sans me dire qu’il y a du vent. »

Laura a une famille avec son mari Dean Brown, qu’elle a rencontré à l’Université de Reading et s’est mariée en 2010.

Le couple partage une fille de cinq ans appelée Charlotte Blossom Brown, qui est restée à la maison avec son père.

De nombreux présentateurs principaux d’ITV ont du temps libre pendant le jour férié du couronnement, avec Ed Balls et Kate Garraway présentant GMB aujourd’hui.

Phillip Schofield et Holly Willoughby étaient tous les deux en pause de This Morning avec Rochelle Humes et Craig Doyle en remplacement.

