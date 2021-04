La défenseuse d’Irlande du Nord Laura Rafferty a déclaré que le match retour de l’Euro 2022 contre l’Ukraine était « tout » alors qu’elles visent à se qualifier pour leur premier tournoi majeur.

L’Irlande du Nord prend une avance d’un but au match retour, après que Rachel Furness et Simone Magill les ont renvoyés pour une victoire 2-1 vendredi.

Mardi, ils reviennent à Seaview à Belfast pour le match à domicile d’une égalité qui pourrait mettre cette équipe dans les livres d’histoire, et Rafferty, 24 fois plafonné, apprécie l’opportunité qui leur est offerte.

« Je ne peux pas dire à quel point c’est grand mais c’est tout », a déclaré Rafferty, qui joue actuellement pour Bristol City, prêté par Brighton.

Simone Magill a marqué le vainqueur pour l’Irlande du Nord lors du match aller de leur barrage pour l’Euro féminin 2022



«Pour représenter notre pays sur la plus grande scène, être un outsider, entrer aussi sur notre propre terrain.

«Ce serait incroyable d’avoir des fans, des amis, de la famille, tout le monde là-bas, mais nous savons que tout le monde sera à la maison pour soutenir notre coin.

«Nous le faisons pour tout le monde, que ce soit des filles qui ne peuvent pas être là qui ont joué un rôle dans la campagne, qui nous ont soutenus de part et d’autre, et la prochaine génération à venir.

« Il n’y a pas de mots pour cela. C’est ce dont nous rêvons depuis des années.

« Nous voulons que la prochaine génération voit la montée du football féminin en Irlande du Nord, nous voulons mettre notre pays sur la carte et vraiment miser notre place en finale.

« C’est tout, et nous savons que mardi est énorme, mais la pression fait des diamants, donc nous sommes impatients de commencer. Nous laissons tout sur le terrain d’entraînement, dans les salles de réunion, nous allons là-bas et exprimons qui nous sommes vraiment. »

Laura Rafferty joue son club de football pour Bristol City, prêté par Brighton



Avec deux buts à l’extérieur, l’Irlande du Nord est fermement aux commandes, sachant qu’une victoire ou un match nul les enverra au tournoi reprogrammé qui aura lieu l’été prochain.

Cependant, Rafferty a averti qu’il y avait encore du travail à faire.

« [The first-leg result] donne une tournure positive aux choses. Vous avez le dessus. Mais vous pouvez le regarder de l’autre côté et vous assurer de ne pas le jeter [away].

«C’est encore plus important maintenant parce que vous savez qu’avec leur retard, ils vont sortir tous les flingues et aller chercher des choses.

«Nous devons être confiants, nous devons tout comprendre sur le plan de la position, en termes de ce que nous allons faire.

« Vous ne pouvez pas du tout être complaisant. Vous devez apprécier ce processus parce que c’est quelque part où nous ne sommes pas allés auparavant. Donc nous l’apprécions, mais nous travaillons plus dur que jamais dans tout ce que nous avons jamais fait. «