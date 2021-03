`` Laura, pour les crimes liés aux fonds de l'UE, veuillez ne pas appeler la Bulgarie ''

Le procureur en chef de l’UE, Laura Kovesi, a rejeté la quasi-totalité des candidats bulgares qui avaient été nommés par le procureur en chef de la Bulgarie, Ivan Geshev, pour siéger dans le nouveau bureau du procureur de l’UE.

La plupart des candidats proposés n’ont aucune expérience en tant que procureurs, aucune expérience de la plaidoirie, aucune expérience des enquêtes pénales et aucune expérience des enquêtes sur les fonds de l’UE.

Kovesi serait irrité par cela, et ici en Bulgarie, nous partageons certainement sa frustration avec Geshev, tout comme je l’ai déjà fait valoir pour EurActiv, Euronews et LSE. .

Le nouveau Parquet européen, ou Parquet européen, est chargé du mandat très restreint de lutter contre le vol ou la mauvaise gestion des fonds de l’UE. Il doit s’en tenir uniquement aux affaires liées aux fonds de l’UE. Il ne couvre pas toutes les questions juridiques en tant que ministère public global, qui pourrait potentiellement corriger des erreurs au niveau national, au grand mécontentement des groupes locaux. Nous préférerions vraiment avoir la possibilité de nous tourner vers un procureur de l’UE pour de nombreux autres cas, mais le système de l’UE est à la carte, pas un menu au choix. C’est pourquoi, dans son mandat juridique très étroitement défini, avoir une expérience particulière des fonds européens est la clé des nouveaux postes que Kovesi tente de pourvoir.

C’est le premier coup dur de Kovesi contre le procureur en chef de la Bulgarie. C’est l’homme qui était convaincu que les institutions bulgares envoient leurs meilleurs et leurs plus brillants à ce nouveau bureau européen de haut niveau. Malheureusement, la plupart des candidats se sont révélés très insuffisants pour le poste très spécialisé à accomplir. En outre, aucun autre pays n’aurait vu ses candidats rejetés.

La question qui persiste – comme pour toute nomination internationale – est «ne pourraient-ils pas trouver des candidats capables de se lancer; qui étaient prêts à se mordre agressivement les dents dans des crimes impliquant des fonds européens dont, avouons-le, la Bulgarie en a beaucoup?

Il doit certainement y avoir des procureurs bulgares qui ont à leur actif des affaires criminelles liées aux fonds. N’y a-t-il pas de procureurs bulgares qui ont clôturé avec succès des affaires avec condamnation pour vol de fonds européens, détournement de fonds, fraude, gaspillage et mauvaise gestion dans le système bulgare?

Ces personnes semblent certainement être les meilleurs candidats et les choix les plus évidents pour le procureur en chef bulgare. Les gens comme ça sont ceux qui connaissent les rouages ​​et les astuces juridiques du système bulgare. Ce seraient les chiens les plus féroces de Kovesi en Bulgarie et ce serait une bonne chose, non? Des chiens chevronnés et féroces prêts à tout chambouler. Ce sont les types de personnes que Geshev veut en tant que procureurs européens, n’est-ce pas?

Quelque chose, cependant, me dit que ces candidats ont été les premiers à être renversés par Geshev. La Bulgarie démontre dès le départ, avant même que les travaux ne commencent, que la lutte contre les crimes liés aux fonds européens est la dernière chose qui préoccupe cette administration. Et les prochaines élections en avril ne changeront rien à cela, car le procureur bulgare a un mandat de sept ans, et c’est lui qui décide qui obtient une nomination au poste de procureur de l’UE.

Alors que nous attendons le deuxième lot de candidats après ce coup politique, le message a été envoyé: «Laura, pour les crimes liés aux fonds européens, veuillez ne pas appeler la Bulgarie. Nous sommes occupés en ce moment, mais soyez assurés que votre appel est très important pour nous. Nous vous rappellerons dès que possible ».