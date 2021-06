Laura Pearson : L’ascension de l’apprentie inspirée de Hollie Doyle, de jeune rêveuse à jockey gagnant de Royal Ascot | Nouvelles de course

Les statistiques vous disent presque tout ce que vous devez savoir sur l’ascension fulgurante de la jeune jockey Laura Pearson.

D’un vainqueur en seulement 11 courses il y a trois ans, l’apprenti cavalier de 20 ans compte désormais 24 victoires et compte cette année, la dernière venant sur la plus grande scène de toutes.

Une victoire fulgurante de l’avant dans les Kensington Palace Stakes à Royal Ascot la semaine dernière à bord de Lola Showgirl a donné à Pearson un nouveau point culminant de carrière.

« C’est incroyable. Partout où je vais, des gens me félicitent », a déclaré Pearson. Sky Sports Racing. « C’est le sentiment le plus incroyable.

« Elle [Lola Showgirl] tour de boules. Elle s’est mise dans un rythme entraînant. Si oui ou non elle allait encore s’accrocher à ces deux derniers [furlongs] vous ne savez pas vraiment jusqu’à ce que vous y arriviez.

Image:

Pearson monte Lola Showgirl à la victoire dans les Kensington Palace Stakes à Royal Ascot



« J’ai complètement zoné. Vous regardez juste ce disque rouge et blanc qui s’approche de plus près. Une fois que vous avez passé la ligne, vous pouvez tout prendre.

« C’est une pouliche tellement coriace et elle a continué à se battre pour moi. C’était un honneur de monter ce genre de cheval. »

Les statistiques de carrière de Laura Pearson 2018 – 11 manèges, 1 gagnant 2019 – 58 randonnées, 4 gagnants 2020 – 67 randonnées, 12 gagnants 2021* – 197 courses, 24 gagnants *correct au 22 juin 2021

Pearson est maintenant un fier membre d’un club plutôt exclusif, mais en pleine expansion. Elle rejoint Hollie Doyle, Hayley Turner et Gay Kelleway en tant que cavalières gagnantes à Royal Ascot.

Doyle – qui a rejoint Turner sur deux vainqueurs du Royal après la victoire le jour de l’ouverture de la rencontre avec Amtiyaz – a eu une influence particulièrement forte sur le jeune Pearson.

Image:

Hollie Doyle est tout sourire après son deuxième vainqueur de Royal Ascot à bord d’Amtiyaz dans les Copper Horse Stakes



« Pour suivre les traces de Hollie, Hayley et Gay, c’est tout simplement incroyable de penser que mon nom est là-haut avec eux », a déclaré Pearson.

« J’ai dit à Hollie : ‘Je ne sais pas comment je vais avoir un frisson aussi bon que celui-là’. Je vais devoir attendre encore un an. »

















Sky Sports Racing a rencontré Pearson pour parler des inspirations derrière son ascension dans les rangs.



S’exprimant immédiatement après son vainqueur royal, Pearson a salué les efforts pionniers de Doyle et Turner et les a remerciés pour leur soutien au cours de son parcours vers le sommet.

« Hollie et Hayley ont complètement ouvert les portes pour le reste d’entre nous et nous ont vraiment permis de traverser cela et je leur en suis reconnaissant », a déclaré Pearson.

« Hollie m’aide beaucoup, ainsi que Hayley. Je ne les remercierai jamais assez pour le nombre de fois où ils m’ont donné un coup de main et ça a payé.

« C’est juste inimaginable, honnêtement, j’en ai rêvé mais je n’ai jamais pensé que cela arriverait. »

Image:

Hayley Turner (photo) et Doyle ont été des modèles et des mentors pour Pearson



Ayant grandi en France entre l’âge de trois et 10 ans, Pearson est retournée en Angleterre et a poursuivi une passion pour les chevaux, née de l’observation de son père sur la scène point à point.

À 13 ans, Pearson roulait le week-end pour l’entraîneur Phil Collington, avant de déménager dans la cour de John Ryan.

En plus des talents émergents de Doyle, les premières influences de Pearson étaient celles de Richard Hughes et Frankie Dettori – dont l’autobiographie était le premier livre en anglais qu’elle a appris à lire.

Aujourd’hui lauréat du Royal Ascot, et avec de nombreuses années de succès et de développement encore à venir, l’histoire de Pearson est à admirer.

Son conseil pour ceux qui suivent ? « Choisissez les personnes que vous voulez autour de vous et choisissez-les judicieusement », a-t-elle déclaré. « Gardez cette bulle fermée et n’écoutez personne d’autre.

« Suivez simplement votre chemin, travaillez et gardez la tête baissée.

« Je pense que la vie est trop courte pour se promener avec un gros visage grincheux. Quel est l’intérêt de le faire si vous n’êtes pas heureux. »