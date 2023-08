Laura Muir : « Ça a été des montagnes russes. Mais nous sommes à un point culminant maintenant ‘

« Cu compte à quel point cette année a été difficile, je serais ravie de remporter une médaille à Budapest, peu importe la couleur », déclare Laura Muir en repensant aux mois les plus mouvementés de sa vie. « Mais pour être honnête, même avant d’y arriver, j’ai l’impression d’avoir déjà gagné. Parce que je suis heureuse. Et c’est le plus important. »

Mardi soir, le joueur de 30 ans a été nommé capitaine de la Grande-Bretagne pour les Championnats du monde d’athlétisme, qui débutent ce week-end. C’est une mesure de la considération qu’elle a dans l’équipe, mais aussi une reconnaissance de ses extraordinaires qualités de combat sur et – plus récemment – en dehors de la piste.

Darren Campbell n’est plus avec GB à la veille des Championnats du monde d’athlétisme En savoir plus

Pendant 12 ans, Muir a travaillé avec son ancien entraîneur Andy Young, remportant 11 médailles majeures – dont l’argent olympique au 1500 m et le bronze aux championnats du monde – en cours de route. Mais en mars, Muir et sa coéquipière britannique Jemma Reekie ont quitté un camp d’entraînement en Afrique du Sud après une série de désaccords, aboutissant à une dispute sur la question de savoir s’ils étaient autorisés à se rendre dans un café qui s’est terminé avec Muir et Reekie marchant un mile. à la chaleur de cuisson.

Young, qui a repéré les talents de Muir lors de ses études vétérinaires à l’Université de Glasgow en sa qualité de responsable du club de course étudiant, a insisté à l’époque « il n’y avait pas eu d’effondrement » avant d’admettre plus tard qu’il se sentait sous pression parce qu’il a fait l’objet de multiples plaintes déposées par d’anciens membres de son groupe de formation, qui font l’objet d’une enquête indépendante par le service de règlement des litiges, Sporting Resolutions. « J’espère que ce sera bientôt résolu, mais il est juste de dire que cela me causait une certaine tension lorsque nous étions en Afrique du Sud », il a dit en avril.

The Guardian a parlé à Muir des dizaines de fois au cours de la dernière décennie. Souvent, ses réponses étaient guindées, incertaines et accompagnées de regards à Young. Maintenant, cependant, elle sonne une personne différente. Plus léger. Plus heureux. Et aussi disposée, pour la première fois, à parler en profondeur de ses derniers mois. « Quand j’ai quitté Andy, je n’avais pas de plan pour l’avenir, mais je savais que n’importe quelle situation était meilleure que celle dans laquelle je me trouvais », dit-elle. « J’étais juste heureux d’être en dehors de ça.

« Et probablement au cours des six derniers mois, j’ai appris le plus sur moi-même que j’ai dans toute ma vie pour être honnête. Ça a été des montagnes russes. Mais nous sommes à un point culminant maintenant. Et je suis très content d’où j’en suis. J’ai beaucoup appris. Et je pense que cela me fera beaucoup de bien à l’avenir, pas seulement pour ma carrière de coureur, mais aussi dans ma vie.

Muir admet qu’elle a eu une saison de hauts et de bas, avec de bonnes performances entrecoupées de défaites choc, y compris une défaite contre Katie Snowden lors des essais britanniques le mois dernier. Ce n’est guère surprenant compte tenu de ce qu’elle a traversé. Mais la bonne nouvelle pour les nombreux fans de Muir est qu’elle dit que les choses ont « vraiment cliqué » avec son nouvel entraîneur Steve Vernon, et qu’elle est maintenant dans la meilleure forme de sa vie.

Muir pense qu’elle est en forme pour battre son record britannique du 1500 m à Budapest. Photographie : Ozan Köse/AFP/Getty Images

« Samedi, j’ai fait un PB lors d’une mauvaise séance, donc j’en étais très content – et j’ai également fait quelques séances de type endurance qui étaient les meilleures que j’ai jamais faites aussi. C’est donc là du côté de l’endurance et de la vitesse », dit-elle. « Je ne suis pas quelqu’un qui dit quoi que ce soit de manière flagrante. Je suis très analytique, je me fie à mes statistiques, je me fie à mes données. J’ai maintenant 10 ans de faire ces sessions que je sais que je peux faire. Nous avons un peu peaufiné les choses. Mais la façon dont je dirige les séances, je suis très content.

Muir pense qu’elle est en forme pour battre son record britannique du 1500 m à Budapest. Mais, comme elle le reconnaît, elle affronte l’un des pelotons les plus difficiles de tous les championnats du monde, avec la championne olympique et mondiale en titre et détentrice du record du monde Faith Kipyegon, la championne olympique du 5 000 m et du 10 000 m Sifan Hassan et trois solides Éthiopiens – dont la championne du monde du 5 000 m et la médaillée d’argent du 1 500 m Gudaf Tsegay – toutes devant s’aligner contre elle.

« Je suis très confiant d’y aller », dit Muir. « Mais ça va être dur. Je peux battre un record britannique et arriver cinquième et je ne serais pas surpris d’être honnête. Mais à ce stade de ma carrière, tout ce que je peux faire, c’est me concentrer sur moi-même et faire de mon mieux.

Et quoi qu’il arrive à Budapest, Muir insiste sur le fait qu’elle apprécie déjà le processus plus que d’habitude. « Je pense aux championnats précédents et à quel point j’étais stressée et misérable », dit-elle. « Et j’ai quand même pu produire. Peu importe comment ces championnats se déroulent, ce sera une victoire. Cela va certainement être difficile. C’est la première fois que j’ai des circonstances différentes depuis que j’ai commencé ma carrière, depuis les Championnats d’Europe en salle en 2013. Andy était là pour tout le monde, donc ça va être différent. Mais je suis excité pour ce que je peux faire.

Muir s’arrête, sourit, réfléchit une dernière fois. « Le bonheur est le secret de tout ce que je pense », dit-elle. « Si vous êtes une personne heureuse, vous réussirez. Soyez simplement heureux. Cela semble simple, mais c’est tellement important.