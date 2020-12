Laura McConnell avait 19 ans lorsqu’elle a finalement échappé à la secte chrétienne très secrète sans nom, sans église ni liberté pour ses membres.

Jusque-là, la secte – connue sous le nom de La vérité, les deux à deux ou Amis et travailleurs – avait contrôlé tous les aspects de sa vie.

Elle ne pouvait pas jouer avec des enfants en dehors du groupe ou se faire couper les cheveux – et a été soumise à un lavage de cerveau pour lui faire croire que la mort l’attendait si elle décidait de partir.

Mme McConnell, maintenant âgée de 40 ans et avec un fils de deux ans, s’est confiée à Daily Mail Australia sur le fait de grandir au sein de la secte dans l’espoir que son histoire inspirera d’autres à partir.

« J’ai eu une enfance merveilleuse … jusqu’à l’âge de huit ans et j’ai réalisé à quel point j’étais vraiment différente et à quel point il serait difficile de grandir en tant que fille et femme au sein de ce groupe », a-t-elle déclaré.

Mme McConnell a grandi à Coolabah, dans l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, dans une ferme avec sa famille.

Pendant qu’elle fréquentait les écoles standard, sa vie était différente de celle de ses camarades de classe à tous points de vue.

Le sport, la télévision, la radio, les magazines, les bijoux et même les coupes de cheveux ont été interdits.

Toutes les filles portaient des jupes longues et des robes tandis que les garçons devaient garder les cheveux courts.

«On nous a appris à nous tenir éloignés et séparés du reste du monde. Je ne connaissais vraiment personne, sauf ceux de ma famille », a déclaré Mme MsConnell.

« J’ai pensé jusqu’à la fin de mon adolescence que lorsque vous êtes parti, vous êtes mort. Partir ne m’est jamais venu à l’esprit comme une option.

La famille de Mme McConnell faisait partie de la secte depuis quatre générations – environ 100 ans – et n’avait jamais eu l’occasion de partir.

Les enfants ont été forcés de travailler dans les fermes de la secte dès leur plus jeune âge.

« Ils attendent beaucoup des enfants en termes de comportement – vous n’êtes pas autorisé à vous asseoir et à dire que vous vous ennuyez », a déclaré la mère.

Les membres de The Truth se réunissaient tous les mercredis soirs et dimanches matin dans des maisons où les hauts dirigeants du groupe, ou «ouvriers» comme on les appelle, liraient des chapitres de la Bible.

Parfois, un dimanche après-midi, une salle publique était louée pour les plus grandes congrégations.

Mme McConnell a déclaré qu’il n’y avait jamais eu d’églises car la secte pensait qu’elles étaient le signe d’une « fausse religion » et que le groupe fonctionnait principalement dans le plus grand secret.

Chaque matin, les membres lisaient des prières, disaient la grâce après les repas et lisaient la Bible avant de se coucher.

«Il y a eu beaucoup de peur. Ils utiliseraient des passages (bibliques) pour faire peur aux gens du monde extérieur », a déclaré Mme McConnell.

« Il y a eu beaucoup de (fausses) histoires sur des personnes qui sont parties et sont mortes ou des personnes qui sont parties et qui étaient horriblement malheureuses et sont revenues.

L’ancienne membre a déclaré qu’elle ne connaissait personne qui avait quitté la secte parce qu’ils avaient complètement «disparu» de leur vie.

Mais il y avait un côté sombre dans le groupe – à la fois des abus émotionnels et sexuels de la part des travailleurs masculins.

Mme McConnell a déclaré qu'elle avait été soignée par Chris Chandler, un travailleur de The Truth qui a ensuite été reconnu coupable d'abus sexuels sur des enfants avant de mourir en avril de cette année.

«Je ne pense pas qu’il y ait vraiment de femme dans ma famille qui n’ait pas connu une sorte de comportement inapproprié», a-t-elle déclaré.

«Seule une poignée de femmes qui n’ont pas subi une sorte d’abus sexuel.

D’une manière ou d’une autre, elle a échappé à la maltraitance – bien qu’elle ait été soignée par un membre appelé Chris Chandler.

En 2014, Chandler a plaidé coupable à un certain nombre d’accusations d’abus sexuels sur des enfants – y compris l’attentat à la pudeur de trois filles mineures – et a été emprisonné pendant un an.

Les accusations remontaient aux années 1970 et concernaient des enfants de moins de 12 ans.

Il est décédé en avril.

« D’innombrables » autres travailleurs du groupe ont également été accusés de crimes sexuels sur des enfants, tandis que Mme McConnell a déclaré que la majeure partie avait été « balayée sous le tapis ».

Ernie Barry, un travailleur en Tasmanie et à Victoria, a été reconnu coupable de cinq accusations d’attentat à la pudeur contre une fille en 2011, remontant aux années 70.

Barry a plaidé coupable et a été condamné à la prison – mais a été condamné à une peine avec sursis après avoir fait appel de l’affaire.

Mme McConnell est maintenant la mère d’un fils de deux ans et dirige sa propre entreprise. Elle a quitté la secte à 19 ans après être devenue de plus en plus mal à l’aise avec certaines des pratiques enseignées.

Traditionnellement, ceux de The Truth terminaient leurs études, se mariaient et avaient des enfants, souvent dès l’âge de 16 ans.

Mais la mère a dit qu’elle avait plutôt déménagé à Melbourne pour l’université après l’école, ce qui était mal vu pour les filles, et qu’elle avait rejoint une autre secte de la vérité.

«Ils (le groupe à Melbourne) ne voulaient pas vraiment de moi. Je ne suivais pas le comportement normal de quitter l’école et de me marier. J’ai juste commencé à me sentir de plus en plus à ma place. elle a dit.

Elle a dit que le moment où elle avait « craqué » était quand personne ne lui a proposé de la reconduire chez elle après une réunion de groupe alors qu’elle se tenait sous une pluie battante.

« Ils passaient tous juste devant moi en faisant semblant de ne pas me voir. Je pensais que je n’aime plus ces personnes, je n’ai pas l’impression d’être à ma place ici et je ne reviendrai pas », a-t-elle déclaré.

Après avoir quitté le groupe, Mme McConnell s’est bâtie une vie à l’extérieur, en trouvant un emploi et en se faisant de nouveaux amis.

La femme de 40 ans travaille maintenant pour aider d’autres personnes qui envisagent de quitter des groupes similaires à celui dans lequel elle a grandi

De temps en temps, elle rendait visite à sa famille mais il était clair qu’elle n’était plus désirée.

«Je rentrais chez moi dans ma propre communauté et ils m’ignoreraient et prétendaient que je n’existais pas. Je suis allée au bureau de poste et quelqu’un avec qui j’avais grandi m’a vu et j’ai dit « bonjour » et elle s’est retournée et m’a regardé d’un air vide et est sortie », a-t-elle dit.

QUI EST ‘LA VÉRITÉ’ Le groupe chrétien secret n’a pas de nom officiel mais est souvent appelé la vérité, les deux par deux et amis et travailleurs Les familles vivent dans des fermes et ont des réunions deux fois par semaine Les filles doivent porter des robes longues et des jupes et ne sont pas autorisées à se couper les cheveux Les femmes terminent généralement l’école, puis se marient et ont des enfants Les leaders du groupe sont appelés travailleurs et dirigent les sessions bibliques Ceux à l’intérieur du groupe apprennent qu’ils sont les seuls à entrer au paradis Il y a environ 200 000 membres dans le monde

Mme McConnell avait deux jeunes sœurs vivant dans la secte qui ne sont parties que beaucoup plus tard.

Elle parle désormais rarement à quiconque de sa famille.

Même maintenant, deux décennies après son départ, Mme McConnell a toujours du mal à vivre et à socialiser.

Le départ l’a également laissée avec le SSPT et à certains moments, elle a souffert de dépression.

«Je suis absent depuis 21 ans maintenant et j’ai l’impression d’avoir 21 ans. J’ai l’impression d’en savoir autant sur le fonctionnement du monde que quelqu’un de cet âge », a-t-elle déclaré.

Elle n’était pas vraiment intéressée à sortir et à faire la fête lorsqu’elle est partie et a rencontré son mari maintenant, qui est italien, quand elle avait la vingtaine.

Elle est maintenant la fière mère d’un garçon de deux ans et dirige sa propre start-up à but lucratif appelée #GoKindly, qui vend des oreillers et des couettes, dont les bénéfices serviront à mettre fin au sans-abrisme à Melbourne.

Elle travaille également à faire connaître la secte dans laquelle elle s’est retrouvée piégée pendant des années et s’adresse aux personnes qui cherchent à s’échapper.

«Je ne pense pas que vous ayez jamais vraiment guéri, mais vous trouvez un moyen significatif de le traverser», a déclaré Mme McConnell.

«C’est très gratifiant de sentir que vous pouvez aider les gens à trouver des informations à sortir.

«Vous pouvez être l’aide que vous souhaiteriez avoir.

Il y a encore environ 200 000 membres de The Truth à travers le monde.