Laura Loomer, qui a promu une théorie du complot sur le 11 septembre, rejoint Trump pour les cérémonies commémorant les attentats

Laura Loomer, une militante d’extrême droite qui a posté l’année dernière que le 11 septembre était un « coup monté de l’intérieur », a rejoint le candidat républicain à la présidence Donald Trump à New York et en Pennsylvanie mercredi alors qu’il commémorait le anniversaire des attentats.

La provocatrice et influenceuse de 31 ans a publié des photos de Ground Zero et partagé une vidéo de Trump discutant avec des pompiers dans le Lower Manhattan mercredi matin, écrivant : « Ils étaient ravis de le voir. » Elle a également accompagné l’ancien président à Shanksville, en Pennsylvanie, où l’un des avions s’est écrasé il y a 23 ans après que des membres d’équipage et des passagers se soient battus contre les pirates de l’air.

« CE QUI SE PASSE EN CE MOMENT : Le président Trump vient de rendre visite au service d’incendie de Shanksville après avoir visité le site commémoratif du vol United 93 et ​​rencontré les membres des familles des victimes des attentats terroristes du 11 septembre à Shanksville, en Pennsylvanie », a-t-elle posté sur X mercredi après-midi. « N’OUBLIEZ JAMAIS ! »

Loomer a déclaré dans un message envoyé à l’Associated Press qu’elle ne travaillait pas pour l’équipe de campagne de Trump et qu’elle avait été « invitée ». Elle n’a pas répondu aux questions sur ses déclarations passées au sujet du 11 septembre. L’équipe de campagne de Trump n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la participation de Loomer aux événements commémoratifs.

Loomer a également été aperçu en train de quitter l’avion de Trump lorsqu’il a atterri à Philadelphie pour Le débat de mardi.

Trump a une longue histoire de promotion et d’association avec des personnes qui font commerce de mensonges et de théories du complot, et il amplifie régulièrement les publications sur son site de médias sociaux partagées par ceux comme Loomer, qui font la promotion de QAnon, une théorie du complot apocalyptique et alambiquée centrée sur la croyance que Trump combat l’« État profond ». Au cours du débat, Trump a fait valoir allégations sans fondement Il a parlé de migrants qui volaient et mangeaient des chats et des chiens et a ensuite défendu ses propos en disant qu’il répétait des choses qu’il avait vues à la télévision.

Elle publie fréquemment des messages anti-islam et anti-immigrés sur les réseaux sociaux et a pris pour cible l’adversaire démocrate de Trump, la vice-présidente Kamala Harris, avec des attaques racistes et sexistes. L’année dernière, elle a partagé une vidéo sur X qui disait « Le 11 septembre était un coup monté de l’intérieur ! » et a affirmé que cela était en quelque sorte lié à l’annonce par le secrétaire à la Défense de l’époque, Donald Rumsfeld, de la perte de 2,3 billions de dollars de fonds gouvernementaux le 10 septembre 2001.

Le poste a déformé les propos de Rumsfeldqui concernaient le défi de suivre les fonds en raison d’une technologie obsolète. La veille du 11 septembre, ce n’était pas la première fois que le problème était évoqué.

La théorie du complot selon laquelle les responsables américains cacheraient des informations sur les attentats du 11 septembre ou auraient été impliqués d’une manière ou d’une autre dans leur planification s’est répandue parmi un segment de « partisans de la vérité », mais nombre de leurs affirmations les plus répandues se sont effondrées après un examen plus approfondi.

La présence accrue de Loomer dans l’entourage de Trump intervient alors que ce dernier a procédé à un certain nombre de changements au sein de son personnel ces dernières semaines, notamment en faisant revenir des vétérans de ses campagnes de 2016 et 2020, comme l’ancien directeur de campagne Corey Lewandowski. Lewandowski était connu pour son mantra « Laissez Trump être Trump ».

Elle est depuis longtemps l’une des plus ferventes partisanes de Trump au sein de l’aile Make America Great Again du Parti républicain. Elle a mené des attaques contre le gouverneur de Floride Ron DeSantis au nom de Trump lors de la phase primaire de la campagne de 2024 et a été profondément impliquée dans la politique pro-Trump – et les éléments les plus extrêmes qu’elle a attirés – pendant des années.

Certains alliés de Trump préféreraient que l’ancien président se distancie de Loomer, mais Trump l’a accueillie comme une présence semi-régulière ces derniers mois.

Lorsqu’elle s’est présentée comme républicaine au Congrès en Floride en 2020, Loomer a célébré sa victoire aux primaires lors d’une soirée à laquelle participaient des personnalités controversées, dont Gavin McInnes, le fondateur du groupe d’extrême droite les Proud Boys. Elle a ensuite perdu la course à la Chambre des représentants de 2020 face à la démocrate Lois Frankel. Elle s’est également présentée sans succès au Congrès en 2022.