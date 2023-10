Laura Loomer de l’équipe Trump soutient les pertes massives du GOP en Virginie – Twitchy

Nous faisons de notre mieux pour placer la barre assez haut dans notre couverture de la primaire présidentielle républicaine. Chacun des éditeurs ici a son propre favori, mais cet éditeur votera pour Donald Trump une troisième fois s’il est le candidat.

Pourtant, Trump s’entoure de personnes inhabituelles. Comme vous le savez, Laura Loomer a été un membre dévoué de l’équipe Trump, même si elle a suggéré que l’épouse de Ron DeSantis, Casey, avait simulé son cancer pour des votes de sympathie.

Elle espère maintenant que le Parti républicain sera écrasé le mois prochain en Virginie. Pourquoi? Parce que cela donnerait une mauvaise image du gouverneur Glenn Youngkin, qui n’a pas annoncé sa candidature.

🚨🚨🚨 @GlennYoungkin se prépare à lancer une campagne présidentielle contre le président Trump. Les élections sénatoriales de Virginie de 2023 devraient avoir lieu le mardi 7 novembre 2023. Ce serait certainement dommage si les projets de Youngkin de se présenter contre Trump empêchaient les électeurs de Virginie de ne pas le faire… https://t.co/js0Od1DA7x pic.twitter.com/qYjf6Jnu7p -Laura Loomer (@LauraLoomer) 13 octobre 2023

Voici son raisonnement :

Les élections sénatoriales de Virginie de 2023 devraient avoir lieu le mardi 7 novembre 2023. Ce serait certainement dommage si les projets de Youngkin de se présenter contre Trump empêchaient les électeurs de Virginie de se présenter pour voter pour ses candidats soutenus sur le bulletin de vote… Une perte massive de R ne serait pas un bon moyen de lancer une campagne présidentielle… On dirait que Youngkin veut utiliser le modèle @RonDeSantis consistant à utiliser son « succès » perçu en tant que gouverneur pour lancer une campagne présidentielle. C’est pourquoi tant de grands donateurs se réunissent avec Youngkin en Virginie les 17 et 18 octobre. Il ne veut tout simplement pas compromettre les élections en Virginie, alors il attend après le 7 novembre. Il a déplacé BEAUCOUP d’argent du PAC de la même manière que @RonDeSantis le faisait avant son annonce. Youngkin court. Et le personnel de @NvrBackDown24, comme Jeff Roe, s’occupera de la campagne de Youngkin lorsqu’il se présentera. Heureusement, je suis la reine des reçus et je suis donc prête à donner à Youngkin le traitement de réponse rapide #LOOMERED. Ensuite, lui et @RonDeSantis auront quelque chose en commun à dire. Deux gouverneurs surfaits qui sont pleins de merde, soutenus par RINOS, et qui perdront face à @realDonaldTrump . Assurez-vous d’apporter vos drapeaux Trump à la petite retraite des donateurs de @GlennYoungkin la semaine prochaine ! Détails ci-dessous! Qui sait! Peut-être que je passerai te dire bonjour. 😎 Virginia est pour les amoureux… et j’adore un bon LOOMERING. #Trump2024

« LOOMERING » est une chose maintenant ? Donc soit vous êtes ultra-MAGA, soit Never Trump, et Never Trump n’est rien d’autre qu’une bande de pom-pom girls pour Biden en 2024.

Laura Loomer interfère littéralement avec une élection. Elle répand des rumeurs non fondées pour s’assurer que les Républicains perdent en VA. Je suis maintenant convaincu qu’elle est une agitatrice de gauche qui travaille à détruire le GOP. pic.twitter.com/kH2KK93yt3 – Juste Mindy 🐊 (@just_mindy) 14 octobre 2023

Un influenceur de Trump appelle ses partisans à confier délibérément un État charnière aux démocrates afin que son gouverneur républicain, qui n’est même pas candidat à la présidence, n’éclipse pas Trump avec son succès. https://t.co/aACtfYqIyu – Luc Rosiak (@lukerosiak) 14 octobre 2023

C’est le plan pour faire élire Trump ?

Son statut d' »influenceuse » s’apparente à celui de ce mec de Bud Light. – JWF (@JammieWF) 14 octobre 2023

Cette femme est un désastre -Cryssie (@CryssieGA) 14 octobre 2023

Ils adorent perdre et veulent que d’autres personnes vivent la même expérience 🤦‍♂️ – Candidat (parodie) (@FairCandidate) 14 octobre 2023

Incroyablement stupide – Tiffany Justice (@4TiffanyJustice) 14 octobre 2023

Complètement ridicule. C’est exactement ce qu’ils ont essayé de faire lorsque DeSantis a remporté sa primaire par 20 points. Ils ont immédiatement commencé à proférer des mensonges et des insultes pour le faire tomber. Cela nuit à notre parti et c’est inacceptable. – Burt Macklin (@BurtMaclin_FBI) 14 octobre 2023

Bloquez-la s’il vous plaît. Je sais que vous, les gens de DeSantis, allez-y fort, mais les « vrais conservateurs de Trump » l’ont bloquée depuis la chose dégoûtante du service militaire de Ron. Nous avons également appelé et envoyé un e-mail pour la bloquer de la campagne. Elle est toxique et n’a pas sa place parmi les conservateurs. -SilentGuard (@silentguardpost) 14 octobre 2023

Dissuader les conservateurs de voter n’est pas quelque chose qui aidera les Républicains en 2024… quel que soit le candidat, il aura besoin du soutien de tout le monde à droite, au cas où Biden parviendrait à attirer 81 millions de voix supplémentaires.

