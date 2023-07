Laura Linney parle de travailler avec Maggie Smith et Kathy Bates (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jason Crowley/BFA.com

Alors que Laura Linney est elle-même une icône, l’actrice primée aux Emmy Awards a littéralement sauté sur l’occasion de travailler avec des légendes de l’industrie Kathy Bates et Maggie Smith sur le nouveau film, Le Miracle Club. « Pour pouvoir travailler avec Maggie et Kathy, j’aurais lu l’annuaire téléphonique ! » Linney a plaisanté, tout en discutant avec HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à la projection du film à la Cinema Society et à Sony Pictures Classics à New York. « Honnêtement, j’aurais fait n’importe quoi pour travailler avec eux. J’ai juste eu de la chance qu’il s’agisse également d’une histoire charmante et au grand cœur.

L’actrice trois fois nominée aux Oscars a commencé sa carrière à Broadway en 1990 et a travaillé régulièrement depuis, jouant dans le film de vacances bien-aimé L’amour en faitla minisérie Jean Adams et, plus récemment, Ozark. En ce qui concerne le type de travail qu’elle recherche à ce stade de sa carrière, Linney a expliqué qu’elle devait avoir au moins « l’une des trois choses suivantes : c’est soit un excellent scénario, soit une personne formidable avec qui travailler, soit un excellent réalisateur ». Dans le cas d Le club des miraclestoutes les cases ont été cochées.

« Quand vous arrivez à travailler avec des gens de ce calibre, c’est vraiment une expérience passionnante et j’ai adoré aller travailler tous les jours avec eux et les regarder travailler et voir les choix qu’ils feraient », a déclaré le natif de New York. met en vedette Bates et Smith. « Je pense que nous avons tous beaucoup appris les uns des autres. »

Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de choisir une performance préférée parmi les Downton Abbey et Titanesque aluns, Linney a noté que «le travail théâtral de Smith et Bates est ce qui a d’abord fait [her] tomber amoureux d’eux.

Chez Thaddeus O’Sullivan Le club des miracles raconte l’histoire de trois générations de femmes – Lily (Maggie Smith), Eileen (Kathy Bates) et Dolly (Agnès O’Casey), et leur rêve de quitter leur village de Ballygar à Dublin et de visiter la ville française sacrée de Lourdes. Les dames ont la possibilité de gagner une chance de faire le pèlerinage dans la ville qui promet des miracles, mais leurs plans sont mis de côté lorsque leur vieil ami Chrissie (Laura Linney) rentre d’Amérique pour les funérailles de sa mère.

Andrew Saffir de Cinema Society et Sony Pictures Classics ont organisé une projection spéciale du film le 11 juillet à la Tribeca Screening Room, suivie d’une célébration à Lauderée Soho.

