Laura Linney, actrice “Ozark” primée aux Emmy Awards, à l’occasion de la réception de la star du Hollywood Walk of Fame: “Frisson émotionnel”

Laura Linney, star de la série Netflix nominée aux Emmy Awards “Ozark”, a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame lundi.

Linney était ravie de recevoir l’étoile et appréciait le fait que son fils et sa famille puissent rendre visite à l’étoile et qu’elle ait laissé un héritage permanent à sa famille.

“Cela vous frappe de tellement de manières différentes”, a expliqué Linney à Fox News Digital. “Il y a le frisson émotionnel de réaliser que vous faites partie de cette histoire parmi des gens que vous avez idolâtrés toute votre vie, que votre nom est là, qu’il va être là pendant un certain temps, que mon fils et ma famille peuvent venez le voir. C’est très, très excitant.

Bien qu’elle soit sous le choc de son accomplissement maintenant, Linney admet qu’elle pense qu'”avec le temps, cela s’enfoncera un peu plus”.

Interrogée sur son passage dans “Ozark”, Linney n’avait que des choses positives à dire sur ses camarades de casting et sur son expérience globale de tournage de la série.

“J’ai eu beaucoup de chance, je viens d’atterrir dans l’une des plus grandes situations de tous les temps”, a déclaré Linney. “Je veux dire ‘Ozark’ était juste une joie du début à la fin. Chris Mundy, notre showrunner et tous nos acteurs, et Jason Bateman, c’était vraiment une expérience unique dans une vie. J’ai eu beaucoup de chance d’être là.”

“Ozark” a suivi le parcours de la famille Byrd qui a été forcée de quitter sa ville natale de Chicago lorsque le patriarche de la famille, Marty Byrd, a eu des ennuis avec le cartel pour lequel il blanchissait de l’argent. Ils ont déménagé dans la région d’Ozark aux États-Unis et y ont commencé des opérations de blanchiment d’argent.

Alors que le personnage de Linney, Wendy Byrd, était un spectateur passif des stratagèmes de blanchiment d’argent de son mari lorsqu’il vivait à Chicago, elle s’est très impliquée une fois dans les Ozarks, prenant même la tête à quelques reprises et lançant ses propres initiatives.

La dernière saison de “Ozark” est tombée sur Netflix en 2022 et Linney a été nominée pour un Emmy dans la catégorie Actrice principale pour son travail cette saison-là. Linney a également été nominé en 2020 pour le même rôle.

Cette saison était très spéciale pour Linney car c’était la première fois qu’elle était capable de réaliser un épisode de la série, qui était également ses débuts en tant que réalisatrice. Sa co-star Jason Bateman a réalisé des épisodes à plusieurs reprises et l’a encouragée à essayer cette saison.

“C’est quelque chose que les gens m’encouragent à faire depuis longtemps”, dit-elle. “Je suis une actrice, j’aime ce que je fais et je ne veux rien en retirer”, a-t-elle déclaré à Backstage. “Jason n’arrêtait pas de me dire : ‘Tu es sur des plateaux depuis des décennies, tu sais tout ce que tu dois savoir.'”

Dans le passé, Linney a été nominée trois fois pour un Academy Award, a remporté quatre Emmy Awards avec un total de huit nominations, a remporté deux Golden Globes avec un total de sept nominations, un Screen Actors Guild Award et a été nominée pour cinq Tony Awards. .