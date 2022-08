Laura Kenny exhorte les organisateurs à améliorer les mesures de sécurité après le crash de Matt Walls

La quintuple championne olympique Laura Kenny a exhorté les organisateurs à installer de plus grandes barrières dans les vélodromes après un accident impliquant l’Anglais Matt Walls aux Jeux du Commonwealth de Birmingham.

Le médaillé d’or des Jeux de Tokyo, Walls, et deux autres cyclistes ont été transportés à l’hôpital après un accident lors de la deuxième manche de la course scratch masculine au Lee Valley VeloPark dimanche.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Les spectateurs ont également été blessés après que Walls et son vélo aient franchi le haut des barrières sur le talus élevé à un coin de la piste. Walls a été soigné par des ambulanciers pendant 40 minutes avant de partir en ambulance mais s’est échappé sans blessure grave.

“Je pense que les chutes s’aggravent et c’est parce que les vitesses augmentent, les positions deviennent plus extrêmes”, a déclaré Kenny après avoir terminé 13e dans la course aux points.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : évasion étroite du cycliste indien Vishavjeet Singh après un horrible accident

“A un moment donné, l’UCI (Union Cycliste Internationale) va devoir mettre un plafond à ces postes. Peut-être qu’il devrait y avoir des écrans parce que Matt n’aurait pas dû être capable d’aller au-dessus et dans la foule – c’est sacrément dangereux.

La joueuse de 30 ans a ajouté que l’accident l’avait laissée incertaine si elle devait participer à son épreuve.

A LIRE AUSSI : CWG 2022 : Le triomphe de l’haltérophile Achinta Sheuli – Une histoire de difficultés et le sacrifice d’un frère

“Cela me trottait dans la tête plus tôt, j’ai envoyé un message à Jason (son mari) et lui ai dit : ‘Je ne suis même pas sûr de vouloir faire ça.’ Cela met tout en perspective quand quelque chose comme ça se produit.

L’accident était le deuxième incident majeur dans le cyclisme aux Jeux après que l’Anglais Joe Truman ait subi une fracture de la clavicule.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici