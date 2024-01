Laura Ingraham met en garde Mike Johnson contre ses négociations avec les démocrates : « Vous leur donnez simplement la feuille de vigne du bipartisme »

Animateur de Fox News Laura Ingraham n’était pas entièrement satisfaite des réponses qu’elle recevait du Président Mike Johnson (R-LA) sur la tranche de mercredi de L’angle d’Ingraham.

Ingraham a noté que certains républicains du Congrès cherchaient à lier l’aide à l’Ukraine à un accord sur l’immigration et la frontière sud, ce qui, selon elle, « serait une victoire politique pour les démocrates ».

Elle a accueilli Johnson à l’émission et a révélé qu’elle avait récemment parlé par téléphone avec l’ancien président. Donald Trump sur les négociations en cours sur les dépenses au Congrès, qui tente également d’éviter une fermeture partielle du gouvernement samedi.

“Il a dit qu’il vous avait parlé de cet accord et qu’il était contre et il vous a exhorté à être contre cet accord”, a déclaré l’animateur. « Le président Trump était extrêmement catégorique à ce sujet. »

Le président Trump n’a pas tort », a déclaré Johnson. « Nous n’avons pas encore le texte de ce que le Sénat a concocté. Nous devons donc réserver notre jugement, je pense, pour voir ce qui en résulte. Cela ne semble pas bon au début. Mais ce que j’ai dit au président Biden à la Maison Blanche aujourd’hui est la même chose que je lui dis depuis qu’on m’a donné le marteau pour devenir président. C’est notre frontière, notre frontière nationale est la sécurité nationale.

L’animateur a ensuite critiqué une prétendue proposition d’immigration lancée par le sénateur. James Lankford (R-OK)

qui a été divulgué à la presse.

« J’encourage les gens à lire le projet de loi sur la sécurité des frontières avant de le juger. Je conseille également aux gens de ne pas croire tout ce que vous lisez sur Internet », a déclaré Lankford. dit.

Ingraham a déclaré que le texte permettrait l’entrée annuelle de 1,825 millions d’immigrants aux États-Unis, puis Johnson a tweeté contre. Cependant, elle a cité un rapport selon lequel Johnson ressentait de la pression.

“M. Monsieur le Président, The Hill a publié un histoire avec ce titre : « Johnson se fait presser par Biden, le GOP du Sénat sur l’Ukraine, la frontière », a-t-elle noté. « Votre réaction à cela ? »

“Ouais, je ne sais pas de quoi ils parlent, Laura,” répondit-il. “Nous n’avons pas encore vu ce texte.”

Alors que Johnson continuait de parler, Ingraham l’interrompit.

“M. Monsieur le Président, je suis désolée de vous interrompre », a-t-elle déclaré. «Je m’occupe de l’immigration depuis environ 30 ans ici, bien avant votre arrivée ici. Mais ils pourraient le faire ce soir. Ils n’ont pas besoin du projet de loi Lankford pour faire le projet de loi Lankford pour faire rester au Mexique ou pour faire respecter notre frontière. Ils ne sont pas de bonne foi sur cette question. Ils veulent que la frontière soit sécurisée parce que s’ils le faisaient, ils l’auraient fait au cours des trois dernières années. Alors vous vous présentez à la Maison Blanche et ils essaient de vous forcer à accepter quelque chose qui

a été écrit par l’équipe de Schumer pendant des mois.

“Laura, personne ne me force”, a insisté Johnson avant de faire référence à sa réunion à la Maison Blanche. «J’ai dit: ‘M. Président, vous avez dès maintenant le pouvoir de mettre fin à cette catastrophe. Ce sont vos actions qui l’ont créé. En fait, Monsieur le Président, lui ai-je dit lors de la réunion d’aujourd’hui, nous avons documenté 64 cas où vous avez pris des mesures exécutives et vos agences ont créé cette catastrophe. Monsieur le Président, c’est à vous de le détendre.’»

Alors qu’il poursuivait sa réponse, Ingraham intervint à nouveau.

« Mais ils le savent, Monsieur le Président », a-t-elle déclaré. « Donc, vous allez à la Maison Blanche aujourd’hui – je veux dire, je comprends que vous vouliez faire preuve de courtoisie avec les démocrates et vous avez la réputation de vouloir travailler – et c’est formidable. si vous travaillez avec des personnes qui ont en fait les mêmes objectifs que vous.

Elle a poursuivi en disant à Johnson: «Vous leur donnez simplement la feuille de vigne du bipartisme ici, sinon ils vous blâmeront si cela tourne au sud.»

“Je n’ai le contrôle que d’une seule chambre”, a-t-il déclaré. « Une seule Chambre du Congrès et la plus petite majorité de l’histoire des États-Unis – littéralement cette semaine avec des personnes malades. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous devons utiliser chaque once de levier et leur faire faire le bon choix.

chose. C’est ce que nous essayons de forcer. Personne ne me tord le bras. C’est tout le contraire. Je suis à la Maison Blanche pour exiger une action au nom du peuple américain. Et les Républicains de la Chambre vont se tenir sur ce terrain-là. »

Regardez ci-dessus via Fox News.