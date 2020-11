Laura Ingalls Wilder n’a eu qu’un seul bon Thanksgiving dans les livres de Little House

Un classique de la littérature pour enfants capte la chaleur et le confort de Thanksgiving.

Thanksgiving est différent cette année. Et il peut être utile, lorsque les vacances ne semblent pas tout à fait bonnes, de retourner aux vacances de la littérature jeunesse, où tout est codifié et confortablement familier.

Vous pourriez penser que l’immortel de Laura Ingalls Wilder Petite maison les livres conviendraient parfaitement à nos objectifs. Mais dans toute la saga en neuf volumes, il n’y a que deux scènes de Thanksgiving.

Cela semble faux. le Petite maison les livres sont obsédés par la nourriture et le patriotisme, et qu’est-ce que Thanksgiving sinon notre excuse nationale pour se livrer aux deux dans une égale mesure? Ces livres sont conçus pour codifier le mythe des pionniers autosuffisants, se relevant par leurs bottes et vivant de la graisse de la terre. Ils prennent un plaisir presque pornographique à décrire le barattage du beurre, l’abattage des porcs et la récolte du maïs. Thanksgiving devrait être entièrement dans leur allée.

Mais le Petite maison les livres traitent également de la privation et de la faim, du fait que pour la famille Ingalls, le luxe est toujours rare et même les nécessités ne sont pas vraiment abondantes. Ainsi, alors que Wilder fait toujours de la place dans son récit pour une ou deux scènes de Noël, la célébration est généralement ostensiblement minimale, pour mieux mettre en valeur la moralité austère des Ingalls. Laura et Mary sont ravies par de minuscules gâteaux de Noël à base de sucre blanc et farine blanche au lieu du brun ordinaire; ils demandent consciencieusement à Papa d’acheter des chevaux de trait pour Noël au lieu de dépenser de l’argent pour leur acheter des cadeaux.

Il n’y a tout simplement pas de place, dans ces livres sur le survivalisme, pour plus d’une pieuse fête par an. Ainsi, les deux scènes de Thanksgiving que nous obtenons servent à des fins très spécifiques.

Le premier, en Sur les rives du ruisseau Plum, sert de calme avant la tempête: les Ingalls se régalent d’oie cuite avec des boulettes et rendent grâce pour la générosité de leur terre, sachant peu qu’une plaie biblique de sauterelles est sur le point de s’abattre sur eux et de détruire leur ferme. Noël cette année-là est un désastre. Thanksgiving est leur seul sursis.

Le deuxième Thanksgiving arrive Petite ville dans la prairie, vers la fin de la série, lorsque la famille Ingalls s’est installée dans la ville en développement lent de De Smet, dans le Dakota du Sud. Pour la première fois, ils ont des voisins vivant à proximité; ils ont une infrastructure pour leur fournir des avantages tels que les surplus de nourriture, de charbon et de soins médicaux.

Pour Laura, la ville est à la fois passionnante et étouffante: elle aspire à voyager plus à l’ouest, à être complètement isolée dans la prairie, mais elle aime aussi la camaraderie et la sociabilité de la ville, et elle sait que ses délicates sœurs invalides (aveugle Mary , Carrie sous-alimentée et bébé Grace) ont besoin de ses richesses pour survivre.

Alors quand Thanksgiving arrive dans ce livre, ce n’est pas qu’une affaire de famille. C’est un événement de la ville, un dîner de la Nouvelle-Angleterre organisé par la Ladies ‘Aid Society de l’église. C’est une grande fête animée, remplie de gens et de nourriture, à la fois somptueuse et excitante et bouleversante:

Laura resta immobile un instant. Même Papa et Ma se sont presque arrêtés, bien qu’ils soient trop adultes pour montrer la surprise. Une personne adulte ne doit jamais laisser le sentiment se manifester par sa voix ou ses manières. Alors Laura a seulement regardé, et a doucement fait taire Grace, même si elle était aussi excitée et accablée que Carrie l’était.

Au centre même d’une table, un cochon se tenait debout, rôti et tenant dans sa bouche une belle pomme rouge.

De toute leur vie, Laura et Carrie n’avaient jamais vu autant de nourriture. Ces tables ont été chargées. Il y avait des plats entassés de purée de pommes de terre et de purée de navets, et de purée de courge jaune, le tout dégoulinant de beurre fondu sur leurs flancs à partir de petits creux dans leurs pics. Il y avait de grands bols de maïs séché, trempés à nouveau et cuits avec de la crème. Il y avait des assiettes remplies de carrés dorés de pain de maïs et de tranches de pain blanc et de pain graham brun au goût de noisette. Il y avait des cornichons de concombre, des cornichons de betterave et des cornichons de tomates vertes, et des bols en verre sur de hautes tiges de verre étaient pleins de confitures de tomates rouges et de gelée de cerises sauvages. Sur chaque table se trouvait une longue, large et profonde casserole de tarte au poulet, avec de la vapeur montant à travers les fentes de sa croûte feuilletée.

Le plus merveilleux de tous était le cochon. Il était si réaliste, soutenu par de courts bâtons, au-dessus d’une grande casserole remplie de pommes au four. Ça sentait si bon. Mieux que toute autre odeur de nourriture était cette odeur riche, huileuse et brune de porc rôti, que Laura n’avait pas sentie depuis si longtemps.