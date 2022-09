Laura Harrier dit qu’elle a été appelée Zendaya sur le tournage de “Spider-Man”

Laura Harrier doit être l’une des plus méchantes d’Hollywood en ce moment !

Le nouveau actrice fiancée est sur la couverture de Cosmopolite Problème de santé mentale (numéro 6). Dans l’histoire de la couvertureLaura s’ouvre sur la santé mentale, sa rage à propos de Roe et le racisme et le colorisme à Hollywood.

Le numéro est en kiosque dans tout le pays le 4 octobre. Voici quelques-unes de nos citations préférées du cosmos histoire:

Laura Harrier est définitivement une méchante à part entière, mais d’une manière ou d’une autre, les gens ont réussi à la confondre avec Zendaya lors du tournage de “Spiderman: Homecoming”.

L’actrice a également parlé ouvertement du colorisme à Hollywood, en disant: “Certaines des actrices de couleur les plus réussies ont tendance à être plus claires et ce n’est certainement pas correct. Il y a tellement de facettes à l’expérience noire. Il y a tellement de façons dont les Noirs regardent, et n’avoir qu’une seule vision étroite est quelque chose qui, à mon avis, désavantage tout le monde en fin de compte – nous ne faisons que nous tromper lorsque nous ne montrons pas une gamme variée d’histoires et une gamme diversifiée de personnes à l’écran.

Au-delà du ridicule. Et irrespectueux !

Lorsqu’on lui a demandé ce que les gens seraient surpris d’apprendre sur Zendaya, Harrier a fait une tonne de compliments :

« À quel point elle est une personne amusante et terre-à-terre, bien qu’elle soit incroyablement magnifique et bonne dans tout et stupidement talentueuse et l’une de ces personnes que vous voulez presque détester mais vous ne pouvez pas parce qu’elles sont juste cool et gentilles. “, a déclaré Harrier. “C’est sûr qu’elle est une personne spéciale.”

Harrier étourdit actuellement dans de nombreuses campagnes de luxe, mais elle a dit à Cosmo que ses jours de modèle de catalogue adolescent n’étaient “pas glamour” du tout.

“Je n’étais pas comme les Bellas et Kendalls du monde”, a déclaré Harrier, faisant référence aux visages célèbres Bella Hadid et Kendall Jenner.

Nous avons également été ravis d’apprendre que Harrier n’est pas complètement absorbé par Hollywood et travaille dur pour créer un équilibre entre rester informé et savoir quand tout éteindre et s’échapper mentalement.

“Il est si important de savoir ce qui se passe dans le monde et d’être actif et d’utiliser votre voix pour le plus grand bien et pour des causes auxquelles vous croyez”, a déclaré Harrier. Cosmos. “Mais parfois, cela peut vraiment coûter cher. Parfois, je dois ne pas lire les nouvelles, ne pas consulter mon application du New York Times, désactiver Instagram parce que nous vivons une période vraiment difficile. Et il est facile d’être tellement pris dans l’anxiété collective du monde que vous pouvez oublier que vous devez également vous protéger et protéger votre propre bien-être. Je ne pense pas que vous puissiez changer les choses et aider les autres si vous ne prenez pas soin de vous.

“J’ai appris des outils grâce à la thérapie”, a ajouté Harrier, parlant des stratégies vers lesquelles elle se tourne pour prendre soin d’elle-même. «Je suis vraiment un grand défenseur de la thérapie et des soins de santé mentale, en particulier dans la communauté noire. C’est quelque chose qui a vraiment amélioré ma vie et m’a vraiment aidé de manière significative, en particulier pour gérer mon anxiété et mes crises de panique.