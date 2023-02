Laura Hamilton épate les fans de A Place in the Sun alors qu’elle pose sur la plage dans une mini-robe bustier “très chaude”

A PLACE in the Sun’s Laura Hamilton a laissé les fans chauds sous le col après avoir posé dans une minirobe sans bretelles.

L’animatrice populaire de Channel 4, 40 ans, ne manque jamais de mettre à jour ses fidèles fans avec ses superbes articles de tenue en ligne.

Canal 4

Laura a encore une fois impressionné les fans avec ses derniers clichés de vacances[/caption] instagram de laura hamilton

Laura a posé dans les dunes espagnoles ensoleillées dans une mini-robe bustier à imprimé floral – montrant ses jambes fines[/caption]

Laura a une fois de plus impressionné dans une tenue fumante qui mettait en valeur sa silhouette tonique.

La beauté blonde a provoqué une tempête sous le soleil espagnol alors qu’elle tournait pour de nouveaux épisodes de l’émission Channel 4 – tout en enfilant une robe bustier avec un décolleté audacieux.

La robe a également donné aux fans un aperçu du décolleté de Laura – pour leur plus grand plaisir.

S’adressant aux commentaires, l’un d’eux a écrit: “Vous avez l’air hors de ce monde!”

Un autre a commenté: “Cette robe est fumante Laura! Ouah.”

Un troisième jaillit : “Tu es belle et sensationnelle !”

« Absolument magnifique Laura, tu es si belle et attirante. J’adorerais te rencontrer dans les dunes », a écrit un autre fan.

Tandis qu’un cinquième écrivait : “Belle robe et belle fille, tu as la meilleure paire de jambes à la télé.”

Une deuxième photo montre Laura posant avec Drag Queens au Ricky’s Cabaret Bar à Gran Canaria – vêtue d’une mini-robe à épaules dénudées à imprimé floral et de talons mules marron.

Il a été taquiné que les numéros de drag apparaîtraient sur A Place in the Sun.

Elle a légendé le post : Le “Bevel” ! Pour la PREMIÈRE FOIS, nous avons une Drag Queen sur A Place in the Sun. Présentation de l’officiel Vanity Case Rickys Cabaret Bar.

Dans une autre image, Laura peut être vue assise sur une grande chaise à œufs et révélant ses jambes fines, et elle a terminé le look élégant avec une paire de lunettes de soleil noires.

L’expert immobilier a partagé la superbe photo avec ses 175 000 abonnés sur Instagram – et les fans se sont déchaînés en disant qu’elle “devient plus chaude chaque jour”.

laura hamilton

Les fans ne pouvaient pas se lasser des récents clichés glamour de Laura[/caption]