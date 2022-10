Laura Hamilton de A Place in the Sun taquine un tournage de calendrier sexy avec Jasmine Harman pour une œuvre caritative

A PLACE in the Sun’s Laura Hamilton a taquiné un tournage de calendrier sexy avec ses co-stars.

L’animatrice de l’émission immobilière a affirmé qu’elle serait prête à se déshabiller pour un calendrier sensuel aux côtés de ses co-stars de Channel 4, dont Jasmine Harman.

Laura est souvent qualifiée de pin-up grâce à ses looks glamour et ses maillots de bain[/caption]

Ce ne serait pas la première fois que Laura ferait quelque chose comme ça – en 2017, l’animatrice de télévision s’est déshabillée avec des ensembles de lingerie sexy pour son propre calendrier et les fans se sont déchaînés.

Laura a parlé de ses dix ans au programme de Channel 4.

Depuis qu’elle a participé à l’émission Channel 4, Laura est devenue l’une des préférées des fans. Lorsqu’on lui a posé des questions sur son tournage glamour d’il y a quelques années, Laura a déclaré qu’elle recevait parfois des messages de personnes qui lui disaient “tu vas en faire un autre?”

Elle a ajouté: “Mais c’était quand j’étais en forme parce que je m’entraînais. Mais peut-être que Jas (Jasmine Harman) et moi devrions en faire un ensemble – rassembler toutes les dames de Place in the Sun et faire un calendrier pour la charité.

Laura a révélé qu’elle recevait souvent des messages et des photos classés X sur les réseaux sociaux, car elle publie des clichés glamour d’elle portant des maillots de bain.

Laura a dit que cela ne la dérangeait pas d’être étiquetée comme une “pin-up” grâce à ses looks époustouflants et ses selfies.

Elle a dit à quel point c'était "vraiment agréable" d'être qualifiée de "beauté nationale".





Le présentateur a déclaré: “Je suis très reconnaissant de faire le travail que je fais et d’avoir un très bon réseau de famille et d’amis.

«Et avoir le soutien des gens qui regardent, car A Place in the Sun ne serait pas ce qu’il est sans les téléspectateurs qui le regardent.

La star de Channel 4 a également partagé que certains de ses fans étaient un peu trop excités sur ses réseaux sociaux.

“Je reçois de beaux messages élogieux de la part des gens”, a-t-elle expliqué, avant de révéler qu’elle avait déjà reçu un cliché plutôt classé X

Laura révèle comment elle a reçu un cliché étrange d’un de ses abonnés portant un masque facial, “Mais disons simplement que ce n’était pas de leur visage”, a-t-elle plaisanté.

Laura, qui présente également Cowboy Builders & Bodge de Channel 5, était la deuxième candidate de la série 2011 de Dancing on Ice.

