Laura Hamilton de A Place in the Sun supplie les fans d’appeler la police après qu’un escroc « dégoûtant » ait falsifié son identité

Laura, 41 ans, a profité de ses histoires Instagram dimanche pour lancer l’avertissement à ses abonnés.

Assise dans son salon dans un haut crème et avec sa petite blonde cheveux ébouriffé, le message de Laura était sous-titré : « Je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas chez les gens !!! C’est mon SEUL compte ! »

Elle a déclaré dans la vidéo : « Je publie cette histoire parce que je suis contactée maintenant par pas mal de gens, un nombre inquiétant de personnes en fait, certains d’entre eux sont des amis à moi, de vrais amis, qui me disent qu’il y a un autre Instagram. compte qui les contacte, leur disant que c’est mon compte de secours et leur envoyant des messages privés et de fausses photos.

« Des images et des messages super imposants et même l’échange d’un numéro de portable qui n’est pas moi.

« Ce n’est pas moi qui essaye d’utiliser quelqu’un, c’est juste vraiment très inquiétant que ce soit ce que font les gens. »

La star de Channel 4 a poursuivi : « C’est mon seul compte, et je suis en fait tenté de le partager. Quelqu’un ici a partagé les numéros de téléphone qui contactent des personnes se faisant passer pour moi.

« Si vous entendez parler de ces numéros, veuillez les bloquer et même les signaler au policeje ne sais pas comment les gens peuvent s’en sortir, c’est dégoûtant.

Laura a conclu : « Ceci est mon seul compte, et si vous recevez des messages de quelqu’un d’autre, supprimez et bloquez. »

Elle a ensuite partagé trois numéros de téléphone dans un autre article et a ajouté : « Je ne sais pas qui c’est, mais peux-tu arrêter de faire semblant d’être moi !!! »