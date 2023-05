Laura Hamilton de A Place in the Sun s’envole pour des vacances en famille

PRÉSENTATEUR Laura Hamilton a emmené toute sa famille pour un voyage ensoleillé à Majorque.

S’adressant aux médias sociaux, Laura, 41 ans, a publié une photo d’elle avec ses deux enfants en remorque.

Laura Hamilton a profité d’un voyage en famille à Majorque, en Espagne[/caption] Instgaram/@laurahamiltontv

Laura a parlé à la caméra pour informer les fans qu’elle a coordonné les couleurs avec son équipe de production[/caption]

Elle a sous-titré le message avec « The Crew » et a joué la chanson à succès We Are Family en arrière-plan de son message.

Arborant des sourires radieux devant la caméra, toute la famille avait l’air plus heureuse que jamais avant de partir en voyage.

Laura a ensuite partagé un autre post, cette fois une vidéo, montrant la vaste mer bleue et le sable doré.

Et dans la vraie forme de Laura, les fans s’attendront à quelques selfies en maillot de bain et en bikini.

Il y a deux jours, Laura a partagé un selfie sexy d’elle-même sur les réseaux sociaux, montrant ses seins latéraux alors qu’elle posait pour la caméra.

Le maillot de bain une pièce sexy a été coupé à l’avant en forme de trou de serrure et elle a associé son look à un large chapeau de paille.

Alors que Laura est surtout connue pour ses selfies dans des lieux exotiques, elle a récemment révélé quelque chose de bien plus choquant : elle a été impliquée dans un accident de voiture alors qu’elle tournait en Espagne.

Elle a déclaré aux fans: «Le début de cette semaine a en fait commencé de manière assez s **** y. Malheureusement (et pour la première fois à l’étranger), j’ai eu un accident de voiture alors que j’étais sur le chemin de notre première propriété.”

Elle a ajouté: « Plus important encore, personne n’a été blessé. »

Le présentateur a montré aux fans la belle mer et le sable doré[/caption] Instagram

A Place in the Suns Laura a ébloui les fans avec une superbe photo sur la plage[/caption] Instgaram/@laurahamiltontv

Une présentatrice de voyage a révélé son côté amusant en jouant sur la balançoire[/caption] laurahamiltontv/Instagram

Laura Hamilton montre un corps de bikini incroyable lors du dernier jour de vacances à Zante[/caption]