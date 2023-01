Laura Hamilton de A Place in the Sun révèle une vérité surprenante sur les looks glamour pour l’émission de Channel 4

A PLACE in the Sun’s Laura Hamilton a révélé la vérité surprenante sur ses looks glamour dans l’émission Channel 4.

Laura, 40 ans, fait partie de A Place in the Sun depuis 2012 et est toujours magnifique dans sa gamme de tenues.

Laura Hamilton de A Place in the Sun a révélé la vérité surprenante sur son look glamour dans l’émission Channel 4[/caption] Canal 4

Laura porte toujours des talons hauts avec ses tenues dans l’émission[/caption]

La star associe toujours ses robes et vêtements d’été à des talons hauts, et dans un nouveau post sur les réseaux sociaux, elle a expliqué pourquoi.

Écrivant à côté d’une photo d’elle dans des leggings noirs et un pull beige, elle a déclaré: “Vous n’entendez pas ce que je dis dans ma dernière histoire, mais en gros, je porte des talons si hauts parce que je ne mesure que 5″2 et parfois les caméramans sont très grands !!!”

Ses talons signifient qu’elle s’intègre plus facilement dans le plan avec les chasseurs de maison si elle est d’une taille similaire.

La publication de Laura survient quelques jours après que les fans se sont précipités sur ses derniers clichés grésillants sur les réseaux sociaux – la qualifiant de «femme la plus sexy du monde».

L’experte en immobilier a de nouveau impressionné dans une robe noire longue – alors qu’elle faisait rage lors de la soirée de presse du Cirque Du Soleil au Royal Albert Hall.

Elle a partagé une multitude de photos de sa soirée mouvementée avec ses 173 000 abonnés sur Instagram – et les fans l’ont qualifiée de “femme la plus sexy du monde”.

Laura a légendé le message: “Wow quelle nuit! Merci », après trois émojis en forme de cœur.

La star a séduit sur le tapis rouge dans une robe longue éblouissante avec une jupe et des manches bouffantes.

Elle a associé le look élégant avec une veste en cuir noir et une paire de bottes en PVC noir donnant un look glam grungy.

La superbe personnalité de la télévision a complété son ensemble avec un collier à chaîne en or et une pochette à plumes noires.

La photo a fait battre le cœur des fans – alors qu’ils se précipitaient tous vers les commentaires, l’inondant de compliments.

L’un d’eux a écrit: “Wow. Absolument magnifique.”

Un autre a jailli : “Tu es la femme la plus sexy du monde !”

Un troisième a répondu: “L’air incroyablement belle Laura.”

laurahamiltontv/Instagram

Laura a expliqué pourquoi elle porte des talons dans un nouveau message sur les réseaux sociaux[/caption]

A Place in the Sun est diffusé en semaine sur Channel 4.