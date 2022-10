Laura Hamilton de A Place in the Sun répond à la question brûlante des fans sur ses tenues de télévision glam

A PLACE In The Sun’s Laura Hamilton a parlé de la seule question qu’elle reçoit toujours à propos du salon de l’immobilier.

Il n’est pas surprenant que Laura se fasse poser de nombreuses questions sur son passage dans A Place In The Sun, mais il y a une question qui revient sans cesse, dit-elle.

L’animatrice de A Place In The Sun a parlé des questions que les fans lui posent toujours à propos de l’émission[/caption]

À part les fans de la série qui veulent savoir si l’appel téléphonique avec l’agent immobilier est scénarisé ou non, la seule question brûlante concerne les tenues de Laura.

Lors d’un chat en direct sur Facebook avec The Daily Star, Laura a parlé des questions sur ses tenues qu’elle reçoit toujours.

Le présentateur de la propriété a déclaré: “La principale question qu’on me pose est” porte-t-elle vraiment des talons de cette taille?

“Parce que je n’en étais même pas conscient mais apparemment je porte toujours des talons compensés ou des talons de 3 pouces mais je suis la plus petite de toutes les présentatrices.”

Laura a ajouté: “Je mesure environ 5’2. 5’3 à la fois, les gens sont toujours surpris de ma petite taille, alors oui, je porte des chaussures compensées et de gros talons.

L’animatrice adorable a révélé que les gens étaient “surpris de voir à quel point je suis petite”, révélant qu’elle porte des compensées et de gros talons.

Laura est connue dans l’émission pour ses tenues glamour, notamment ses talons de 3 pouces et ses grosses chaussures compensées.

La superbe présentatrice de télévision a également récemment révélé qu’elle était partante pour faire un tournage de calendrier sexy avec ses co-animateurs de A Place In The Sun.





Laura a révélé qu’elle recevait souvent des messages et des photos classés X sur les réseaux sociaux, car elle publie des clichés glamour d’elle portant des maillots de bain.

Cela ne la dérange pas d’être étiquetée comme une “pin-up” grâce à ses looks époustouflants et ses selfies.

Laura est interrogée par les fans sur ses tenues glamour, y compris la taille de ses talons et sa taille, comme on la voit dans la série portant souvent de gros talons et des compensées.[/caption]

A Place in the Sun est diffusé en semaine à 15 h sur Channel 4.