Laura Hamilton de A Place in the Sun pose en soutien-gorge rouge en dentelle alors qu’elle réplique aux rumeurs de boulot

Laura Hamilton de A PLACE in the Sun a posé dans un soutien-gorge rouge en dentelle alors qu’elle répondait aux rumeurs de boulot.

La femme de 40 ans a gagné une légion de fans de son passage dans la populaire émission de Channel 4.

Laura Hamilton s'est ouverte sur les rumeurs selon lesquelles elle s'est fait refaire les seins

Laura avait l'air sensationnelle dans un soutien-gorge en dentelle rouge alors qu'elle expliquait comment la bonne lingerie était ce qui lui donnait ses courbes

Laura publie régulièrement des clichés glamour sur ses réseaux sociaux et jeudi, elle a partagé une photo d’elle dans un soutien-gorge rouge en dentelle.

Souriant pour la caméra, elle a montré sa silhouette tonique et elle l’a légendé: “Dans le passé, les gens m’ont demandé” avez-vous eu un travail de boob? Et la réponse est non’.

“Il n’y a absolument rien de mal à quiconque choisit de le faire et quand j’étais plus jeune, j’envisageais en fait une réduction car je pensais que le corps était hors de proportion, mais à la fin j’ai décidé de ne pas le faire.

« C’est votre corps, votre choix et vous devez faire ce qui vous convient.

“J’avais du mal à trouver de beaux sous-vêtements bien ajustés, mais maintenant il y a tellement de jolies gammes qui s’adaptent parfaitement et me font me sentir bien. Un soutien-gorge bien ajusté est tellement important… »

Laura a été inondée de messages de fans, dont un écrit : « Absolument époustouflant !

Un autre a partagé: “Tu es incroyable xx” tandis qu’un troisième a ajouté: “Incroyablement beau et parfait comme tu es.”





Le mois dernier, Laura a parlé de la seule question qu’elle reçoit toujours à propos du salon de l’immobilier.

Lors d’un chat en direct sur Facebook avec The Daily Star, Laura a parlé des questions sur ses tenues qu’elle reçoit toujours.

Le présentateur de la propriété a déclaré: “La principale question qu’on me pose est” porte-t-elle vraiment des talons de cette taille?

“Parce que je n’en étais même pas conscient mais apparemment je porte toujours des talons compensés ou des talons de 3 pouces mais je suis la plus petite de toutes les présentatrices.”

La présentatrice poste régulièrement des clichés glam sur ses réseaux sociaux

A Place in the Sun est diffusé sur Channel 4.