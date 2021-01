Laura Hamilton a mis en lumière les difficultés liées au travail de maman.

La présentatrice de télévision très appréciée, âgée de 38 ans, a partagé les souvenirs d’un accident lorsque son lait maternel a taché sa robe alors qu’elle animait A Place In The Sun de Channel 4 trois semaines seulement après l’accouchement.

La présentatrice, qui anime l’émission depuis 2012, a été obligée de dire aux producteurs que son lait fuyait après qu’elle n’était plus en mesure de couvrir une tache humide sur sa robe.

Laura partage Rocco, sept ans, et Tahlia, cinq ans, avec son mari Alex Goward – les deux enfants nés pendant son séjour dans l’émission.







(Image: Channel 4 / Linda Glendinning)



S’ouvrant sur le moment embarrassant sur le podcast Celebrity Skin Talk de Scott McGlynn, Laura a rappelé: «Je fais partie de l’émission depuis neuf ans maintenant, et ça a été un voyage incroyable.

«J’ai voyagé avec ma fille quand elle avait trois semaines et que je tournais. Je suis retourné au travail et j’allaitais. Et devant la caméra, j’ai dû dire au réalisateur « mon sein gauche est sur le point de couler du lait ». «







(Image: Instagram)



Elle a poursuivi: «Et c’est arrivé. Et pour le reste de la section, j’ai dû couvrir mes seins avec mes bras pour essayer de les cacher.

Ailleurs dans la conversation franche, Laura a parlé avec amour de son temps sur Dancing On Ice.

La beauté blonde a participé à la sixième série du concours de danse à succès ITV en 2011, terminant à la deuxième place aux côtés de son partenaire Colin Ratushniak.







(Image: Instagram)



Partageant ses réflexions sur la dernière série, Laura a révélé que Lady Leshurr était sa préférée.

Vous pouvez écouter l’épisode complet du podcast Celebrity Skin Talk de Scott McGlynn, ici.