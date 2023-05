Laura Hamilton de A Place In The Sun montre sideboob en maillot de bain révélateur en vacances

A PLACE In The Sun’s Laura Hamilton est vraiment le cadeau qui continue de donner quand il s’agit de ses selfies sexy.

L’hôte de la propriété, 41 ans, ne manque jamais d’éblouir sa légion dévouée d’adeptes avec ses photos racées, et aujourd’hui n’était pas différent.

Instagram

Laura Hamilton a montré un sideboob impressionnant[/caption] Instagram

La star sexy a montré sa silhouette époustouflante.[/caption] Instagram

Laura, 41 ans, avait l’air incroyable dans un superbe maillot de bain qui montrait un sideboob impressionnant.

La présentatrice de A Place in the Sun avait un sourire effronté sur son visage, alors qu’elle révélait sa silhouette incroyable.

Le maillot une pièce sexy a été complètement coupé à l’avant pour montrer son décolleté.

Laura a complété son look amusant avec un chapeau de paille géant.

La star de Channel 4 est connue pour ses selfies sexy et publie régulièrement des photos d’elle en maillot de bain, dans un lieu exotique.

Pendant ce temps, le mois dernier, Laura a révélé comment elle avait été impliquée dans un accident de voiture lors d’un tournage en Espagne.

La présentatrice a révélé qu’elle tournait au moment du smash.

Laura a admis qu’elle avait été « ébranlée » après l’incident, disant aux fans : « Le bonheur… Quand on aime les gens. Quand on aime voyager. Quand on aime l’immobilier. Quand tu aimes ton travail ! Je suis toujours reconnaissant.

«Mais soyons honnêtes, la vie n’est pas toujours rose, même si elle en a l’air.

«Le début de cette semaine a en fait commencé de manière assez s **** y. Malheureusement (et pour la première fois à l’étranger), j’ai eu un accident de voiture alors que j’étais sur le chemin de notre première propriété.”

Elle a ajouté: « Plus important encore, personne n’a été blessé. »

La star, qui partage les enfants Rocco, neuf ans, et Tahlia, sept ans, avec son ex-mari Alex Goward, a poursuivi en expliquant que son inquiétude concernait principalement les personnes qu’elle aidait à trouver une propriété à bord.

Laura, qui est dans l’émission depuis 2012, a poursuivi : « Je pense qu’il est important dans la vie de toujours se concentrer sur le positif.

“Quand je me sentais nul, je devais m’assurer que mes chasseurs de maisons passaient le meilleur moment avec moi et s’amusaient beaucoup pendant que nous cherchions la maison de vacances de leurs rêves.”

Laura reviendra bientôt sur les écrans lorsqu’une toute nouvelle série de A Place in the Sun commencera sur Channel 4.

Instagram

Laura aime tenir ses fans au courant de ses clichés de vacances[/caption]