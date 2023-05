Laura Hamilton de A Place in the Sun montre sa silhouette à couper le souffle dans une superbe robe turquoise

La présentatrice de A PLACE In The Sun, Laura Hamilton, a montré ses courbes incroyables lorsqu’elle a enfilé une superbe robe longue au sol pour promouvoir sa gamme de mode.

La mère de deux enfants de 41 ans, qui est devenue un nom connu en 2011 lorsqu’elle a rejoint le casting de A Place In The Sun, a partagé son look élégant avec les fans sur les réseaux sociaux.

Le présentateur de télévision dégageait du glamour sur la Costa Del Sol

Laura portait une robe ajustée à dos nu qui montrait son ventre tonique et elle a gardé son look simple en l’associant avec juste une paire de boucles d’oreilles en forme de larme.

La star, qui s’apprête à lancer sa collection de mode, a légendé son message en disant : « Super séance photo aujourd’hui… et pas longtemps avant que ma gamme de mode ne soit sortie. »

Elle a ajouté: « Presque l’heure de la course à l’école… trop habillée? »

Et ses fans ont été plus qu’impressionnés si l’on en croit leurs commentaires.

L’un d’eux a dit: « Une classe absolue quelle femme .. Superbe Laura. »

Un autre a ajouté: « Magnifique et sexy. »

Et un troisième a dit: « Oh wow qui est ce mannequin, oh ce n’est que notre Laura, magnifique. »

Mais ce n’est pas la première fois que les fans ont un aperçu de la silhouette enviable de Laura.

Le mois dernier, la présentatrice de télévision a séduit les fans en posant dans des vêtements de nuit en dentelle pour promouvoir sa gamme de mode.

Elle a souri pour la caméra dans une chemise de nuit blanche qui comportait de la dentelle noire le long de la ligne du buste et un motif floral rose et bleu.

Le look était complété par une robe fluide.

Elle a légendé le message: « Un aperçu de certains des incroyables ensembles de vêtements de nuit qui seront disponibles dans ma nouvelle gamme de mode. »

Laura a pris le temps de filmer pour s'amuser en famille loin de la caméra

Laura Hamilton, animatrice de A Place in the Sun, travaille dur avec des acheteurs potentiels