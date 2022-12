Laura Hamilton de A Place In The Sun impressionne dans sa robe orange moulante

La star de A Place In The Sun, Laura Hamilton, a séduit dans une robe orange moulante.

La femme de 40 ans tournait en France lorsqu’elle a posé au bord d’une belle rivière.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, c’est un NOUVEL épisode de @aplaceinthesunofficial sur @channel4 à 1635 et c’est un bon… faites-moi savoir ce que vous en pensez…”

Mais sa légion d’adeptes a été distraite par son superbe cliché et l’un d’eux a répondu: “Une si belle femme ”

Un autre a dit: “L’orange grésille ”

Et un troisième a fait écho: “Cracking view”

Laura est toujours en France mais a révélé qu’elle avait troqué le sud pour les Alpes du nord et qu’elle skiait en famille.

Elle a posé dans son équipement de ski sur son histoire Instagram et a déclaré: «Je me sens super chanceuse de passer les prochains jours avec ma famille à faire quelque chose que j’aime le plus. Endroit heureux.”

Le voyage intervient après que Laura a récemment révélé qu’elle était toujours amie avec son ex, après leur rupture après un mariage de dix ans en janvier de cette année.

Elle et son mari Alex Goward, un courtier d’assurance, ont quitté leur maison familiale plus tôt cette année.

Ensemble, ils ont un fils Rocco, huit ans, et une fille Tahlia, sept ans.

En janvier, les fans ont été choqués lorsque Laura a annoncé qu’elle s’était séparée de son mari Alex après 13 ans ensemble.

Elle a partagé la nouvelle sur Instagram avec un post contenant la citation du Dr Seuss : “Ne pleure pas parce que c’est fini, souris parce que c’est arrivé.”

Elle a admis plus tard qu’ils étaient sur “des chemins différents” dans leur vie, et la séparation l’a laissée “submergée de tristesse”.

Trois mois plus tard, il y a eu plus d’agitation lorsque le jeune Rocco a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une maladie mystérieuse.

Laura a partagé une photo de lui avec une ligne intraveineuse dans le bras, révélant que son courageux petit garçon avait « traversé cela au cours des dernières semaines ».

Et en avril, Laura a été obligée d’appeler les pompiers après que sa maison a pris feu lors de travaux de rénovation.

Elle avait emménagé dans le manoir de Surrey après avoir quitté son ancienne maison familiale à Purley.