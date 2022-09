Laura Hamilton de A Place in the Sun forcée de fuir après une erreur de garde-robe mortifiante

LAURA Hamilton a révélé qu’elle avait été forcée de fuir le tournage de A Place in the Sun après une erreur de garde-robe.

Le présentateur de télévision, 40 ans, est à la tête du populaire programme immobilier de Channel 4 depuis 2011.

Laura Hamilton annonce les célébrations de son 40e anniversaire[/caption]

Laura Hamilton de A Place In The Sun suscite des spéculations selon lesquelles elle s'est réconciliée avec son ex-mari Alex Goward alors que le couple profite de ses deuxièmes vacances en trois mois avec un voyage en Grèce

Il voit les Britanniques voyager vers des destinations européennes ensoleillées dans l’espoir de s’emparer de leur propre demeure.

Maintenant, Laura se souvient d’une gaffe mortifiante qui l’a forcée à fuir le plateau.

S’adressant au Daily Star, la mère d’un enfant a déclaré qu’elle s’était enfuie après que ses seins aient commencé à fuir pendant le tournage.

“Je venais juste d’avoir Talia et je suis retournée au travail assez rapidement, et elle était avec moi évidemment”, a déclaré Laura.

Elle a poursuivi: “Et c’était un peu gênant pour le réalisateur, j’ai dû lui dire ‘Alan, je vais devoir sortir dans une minute parce que c’est ce qui se passe après avoir eu un bébé’.”





L’expert immobilier a déclaré qu’elle se souvenait encore du couple avec lequel elle tournait à l’époque.

“Ils ont été si brillants avec moi et ils ont compris que j’étais une maman et que je venais d’avoir un bébé. Rob et Lynda, ouais, fous… »

À des fins de continuité pendant le processus de tournage, Laura doit porter la même robe pendant plusieurs jours – de sorte que la fuite a conduit à une erreur de garde-robe.

“C’était une erreur de garde-robe à coup sûr parce que nous devons porter la même tenue pendant le tournage, même si je lave ma tenue dans la semaine”, a-t-elle assuré aux fans.

Glamour Laura Hamilton sur la Costa Del Sol[/caption]

