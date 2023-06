Laura Hamilton de A Place in the Sun fait battre le cœur en maillot de bain plongeant au bord de la piscine

A PLACE in the Sun’s Laura Hamilton a rendu les fans fous après avoir posté une photo d’elle au bord de la piscine dans un maillot de bain plongeant.

L’animatrice de Channel 4 ne manque jamais d’impressionner sa fidèle légion de followers avec ses superbes clichés sur les réseaux sociaux.

Instagram/laurahamiltontv

Laura, 48 ans, n’a pas déçu cette fois-ci en portant un maillot de bain décolleté à imprimé léopard pendant ses vacances à Marbella avec sa famille.

Elle a accessoirisé une paire de lunettes de soleil noires surdimensionnées, un collier en chaîne en or et des boucles d’oreilles en or.

L’hôte de A Place in the Sun a choisi un visage plein de maquillage glamour pour mettre en valeur sa peau éclatante.

Elle a ajouté de la poudre bronzante et du fard à joues pour lui donner un look ensoleillé.

Ses cheveux étaient coiffés en vagues de plage lâches qui encadraient son visage.

Le cliché sensationnel a fait battre le cœur des fans alors qu’ils se rendaient dans la section des commentaires pour complimenter la star.

L’un d’eux a écrit: « Oh mon dieu, tu es juste trop Laura. »

Un deuxième a jailli: « Wow juste wow. Je suis sans voix. »

Un troisième a ajouté : « Oui Laura ! Vous êtes très belle. »

Un quatrième a commenté: « Superbe comme toujours Laura x.

Un cinquième a écrit: « Incroyablement magnifique !!! »

instagram de laura hamilton