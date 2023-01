Laura Hamilton de A Place in the Sun est qualifiée de “superbe” alors qu’elle se glisse dans une robe soyeuse

La star de A PLACE in the Sun, Laura Hamilton, a laissé les fans s’évanouir en enfilant une robe soyeuse.

L’expert immobilier, 40 ans, a ébloui dans une robe chemise grise et a accessoirisé la tenue avec un gros collier et des créoles en argent.

Canal 4

Laura Hamilton a grésillé dans une robe grise soyeuse en Espagne[/caption] Instagram

La star de Channel 4 laisse souvent les fans s’évanouir avec ses superbes clichés[/caption]

Laura a relâché ses élégantes mèches blondes et amélioré sa beauté naturelle avec un maquillage subtil et impeccable.

Elle a affiché un grand sourire en posant depuis une plage de sable à Mijas Pueblo, en Espagne.

Le présentateur était occupé à filmer un nouvel épisode pour l’émission immobilière Channel 4.

Le post était sous-titré : « Nous explorons Mijas Pueblo dans le nouvel épisode d’aujourd’hui !

“Laura Hamilton aide Mel et James à trouver leur maison de vacances idéale au soleil – syntonisez-vous à 15h sur Channel 4.”

Les fans de Laura ont été époustouflés par son look époustouflant et se sont précipités pour complimenter la star.

L’un d’eux a écrit : “Magnifique Laura… Ma préférée.”

Un autre a jailli: “L’air incroyablement belle comme toujours Laura.”

Un troisième a ajouté: “Une si belle femme.”

Plus tôt cette semaine, Laura a séduit dans une tenue de gym moulante après un entraînement intense à domicile.

La favorite de la télévision est une passionnée de fitness qui aime rester en forme et a partagé ses conseils avec les fans sur la façon dont elle parvient à rester en pleine forme.

Elle a laissé les fans au chaud sous le col alors qu’elle se déshabillait d’un soutien-gorge moulant après un entraînement intense à domicile.

Laura a posté un selfie éblouissant sur son histoire Instagram, montrant sa forme incroyable à ses followers.

La star portait un soutien-gorge de sport rouge vif qui mettait en valeur ses abdos de planche à laver, avec une paire de leggings en Lycra assortis.

Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval serrée avec à peine de maquillage – juste une brosse de mascara – révélant sa beauté naturelle.

Elle a dit aux fans : “Bonjour les gars, bon samedi ! J’espère que tu as passé un bon vendredi soir.

“J’ai rencontré hier soir un ami avec qui je travaillais très étroitement – nous nous sommes beaucoup amusés, beaucoup de rattrapage et beaucoup de danse, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que j’aime bien un petite danse de temps en temps.

Elle a poursuivi: «Ce matin, je me suis levée et je suis entrée dans la salle de sport à la maison. Dans le cadre de la reconstruction, je voulais mettre en place une salle de gym à domicile, donc j’ai un sac de frappe ici et j’ai un vélo et une machine de course.

L’hôte de la propriété a également partagé son intention d’ajouter un mur miroir au fond de la pièce et d’installer un banc de musculation.

