Laura Hamilton de A Place in the Sun éblouit dans un kit de gym moulant pour un entraînement exténuant à domicile

Laura Hamilton de A PLACE in the Sun a séduit dans une tenue de sport moulante après un entraînement intense à domicile.

L’animatrice de Channel 4 est une passionnée de fitness qui aime rester en forme et a partagé ses conseils avec les fans sur la façon dont elle parvient à rester en pleine forme.

Laura, 40 ans, a laissé les fans au chaud sous le col alors qu’elle se déshabillait d’un soutien-gorge moulant après un entraînement intense à domicile.

L’animatrice de A Place in the Sun a publié un selfie éblouissant sur son histoire Instagram à ses 172 000 abonnés montrant sa forme incroyable.

La star portait un soutien-gorge de sport rouge vif qui affichait ses abdos de planche à laver, avec une paire de leggings en Lycra assortis.

Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval serrée avec à peine de maquillage – juste une brosse de mascara – révélant sa beauté naturelle.

Mais elle a réussi à garder le look glamour en ajoutant une paire de boucles d’oreilles en argent Chanel pour finir son look.

S’inspirant de ses histoires Instagram, Laura a été vue dans son salon en train de se préparer pour son entraînement du samedi matin, et un sac de frappe et d’autres équipements de gym peuvent être vus en arrière-plan.

Elle a dit aux fans : “Bonjour les gars, bon samedi ! J’espère que tu as passé un bon vendredi soir.

“J’ai rencontré hier soir un ami avec qui je travaillais très étroitement – nous nous sommes beaucoup amusés, beaucoup de rattrapage et beaucoup de danse, et si vous me suivez sur Instagram, vous avez probablement vu que j’aime bien un petite danse de temps en temps.

Elle a poursuivi: «Ce matin, je me suis levée et je suis entrée dans la salle de sport à la maison. Dans le cadre de la reconstruction, je voulais mettre en place une salle de gym à domicile, donc j’ai un sac de frappe ici et j’ai un vélo et une machine de course.

L’hôte de la propriété a également partagé son intention d’ajouter un mur miroir au fond de la pièce et d’installer un banc de musculation.

Parlant de ses plans de rénovation, elle a écrit : “C’est un travail en cours, mais je peux m’entraîner maintenant et je suis assez excitée parce que je me suis abonnée aux entraînements de fitness d’Echelon et je peux m’entraîner sur la machine de course et le vélo en suivant leur classe – c’est donc ce que je m’apprête à faire !

Elle s’est exclamée : Faisons-le ! , reviens-y !

L’animatrice de télévision a ensuite partagé une mise à jour après sa session en disant aux fans qu’elle avait suivi un cours de camp d’entraînement de 30 minutes et l’avait terminé avec un peu de boxe.

La star s'entraîne régulièrement pour maintenir sa forme incroyable