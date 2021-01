Laura Hamilton, de A Place in the Sun, a déclaré qu’elle avait été « dévastée » la nuit dernière lorsqu’un couple a refusé de voir une propriété « magnifique ».

L’expert immobilier a été stupéfait lorsque le mari et la femme, qui voulaient troquer le Royaume-Uni pour la campagne de la Dordogne en France, ont même refusé d’entrer dans la maison.

Les sélections précédentes de Laura ne se sont pas bien déroulées non plus avec Karen et Alistair, mais ils ont dit que la grange de trois chambres avec piscine était dans un endroit « cauchemar » alors qu’ils se tenaient sur l’allée.

Laura, 38 ans, leur a dit: « Je voulais vous amener dans une propriété dont vous aviez dit qu’elle devait avoir l’un ou l’autre, soit la piscine et vous étiez contente d’un peu de travail. la maison elle-même est un peu un projet pour vous.

« C’est la maison, laissez-moi vous dire ce que vous regardez. Il s’agit de trois chambres et elle est actuellement sur le marché à un peu moins de 157 000 £. »

Scottish Karen a répliqué: « Non. Non. Ce n’est pas un patch sur la maison précédente.

« Et c’est mon cauchemar. Les gens vous regardent. Quand vous regardez ici, il semble y avoir des randonneurs qui regardent votre jardin à intervalles réguliers. »

Le mari de Karen a accepté et a ajouté: « Je pense que même si c’était parfait à l’intérieur, ce ne serait pas pour nous. »

Laura intervint: « Je ne veux pas fouetter un cheval mort, donc si c’est un non catégorique, nous le laisserons ici. »

Elle a commenté après: «Je suis dévastée Alastair et Karen ne veulent pas regarder autour de cette propriété.

«Je comprends qu’ils ne pensent pas que ce soit assez privé pour eux. Je suis toujours un peu déçu de leur réaction à la dernière place.

Les téléspectateurs sur Twitter n’ont pas apprécié leur attitude obstinée.

L’un d’eux a dit: « Je n’ai pas encore vu à l’intérieur, j’aime! 😢 »

Un autre a fait remarquer: « Putain de merde, comment Laura est-elle censée savoir quelle propriété leur » semblera « juste #APlaceInTheSun »

Un autre a déclaré: « Je refuserais de l’aider rien que pour ces pantalons #APlaceInTheSun »

Laura a repris le tournage de A Place In The Sun quelques semaines à peine après avoir donné naissance à sa fille Tahlia en 2015.

Laura Hamilton de A Place In The Sun mortifiée alors qu’elle est forcée de cacher des taches de lait maternel pendant le tournage des semaines après l’accouchement

La présentatrice de A Place in the Sun a récemment expliqué comment, trois semaines seulement après l’accouchement, elle est retournée au travail et a eu du mal à couvrir son lait maternel qui fuyait.

La présentatrice télé, a déclaré qu’elle devait ensuite renseigner les patrons de l’émission sur ce qui se passait parce qu’elle ne pouvait plus cacher les taches sur sa robe.

Hamilton est également maman de Rocco, sept ans, et a accueilli l’émission populaire Channel 4 qui aide les couples à déménager dans de nouvelles maisons à l’étranger.