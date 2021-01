A PLACE in the Sun, Laura Hamilton a été perdue pour ses mots lorsqu’un couple a brutalement qualifié son choix de propriété de «laid».

Le présentateur télé, 38 ans, essayait de trouver une maison de vacances pour le couple marié Fiona et Joe sur l’île grecque idyllique de Céphalonie – mais ils n’étaient certainement pas enthousiastes à l’une de ses cinq options.

Le couple a déclaré à l’expert immobilier qu’ils étaient prêts à dépenser entre 250 000 et 300 000 £ pour la maison de leurs rêves.

Ils ont dit que pour gagner leur cœur, la maison avait besoin d’une vue imprenable sur la mer, de suffisamment de terrain pour une piscine et de beaucoup d’espace pour que leur premier petit-enfant puisse courir.

Laura a réussi à garder le couple heureux avec ses trois premiers choix, et elle pensait définitivement l’avoir dans le sac avec son quatrième car il remplissait toutes leurs cases.

Mais dès qu’ils sont arrivés à la propriété numéro quatre, le couple n’a pas retenu ce qu’ils pensaient.

La maison individuelle de trois chambres dans la ville de Sarlata, qui figurait dans leur budget de 286000 £, n’a pas laissé les deux excités malgré une piscine extérieure et son propre bar.

Alors que Fiona a déclaré que la propriété n’avait pas tout à fait «l’attrait du trottoir» ou la vue pour elle, Joe est allé voir Laura et a déclaré: «J’aime le bar et j’aime la piscine, mais c’est un non de ma part à ce prix je dois dire.

Alors que le couple regardait à l’intérieur de la maison, ils ont été agréablement surpris, Fiona disant à son mari: « L’extérieur ne lui rend pas justice. »

Mais comme ils se sont démarqués sur la terrasse, Joe a déclaré: « Ce n’est pas pour moi. Je ne suis pas ému comme je l’ai été auparavant. »

Après un bon regard, le trio s’est retrouvé à l’extérieur pour discuter de leurs sentiments envers la maison à trois lits.

Joe a déclaré à Laura: « Ils ont fait du beau travail à l’intérieur. Mais la vue a des aspects assez laids en termes de chantiers de construction juste à côté. »

Il a poursuivi: «Ce n’est pas pour nous», et sa femme a acquiescé.

Une Laura abasourdie prit les mots durs sur son menton, leur fit un sourire amical et répondit: « Continuez … »

Mais dans une autre tournure, l’expert a été abasourdi lorsque le couple a décidé de faire une offre pour son choix final.

Le couple est tombé amoureux de la maison individuelle à Zola, au nord-ouest de l’île, en raison de sa vue magnifique sur la mer et parce qu’elle avait suffisamment d’espace pour construire leur propre piscine.

Ils ont décidé de faire une offre de 230 000 £, malgré leur inscription à 267 000 £ – et elle a été rejetée.

Après un peu de persuasion, ils ont augmenté leur offre à 255 000 £, mais elle a de nouveau été rejetée.

Après tout le travail acharné de Laura pour aider le couple, Joe et Fiona ont quitté l’île grecque les mains vides après avoir échoué à trouver une maison de vacances.

