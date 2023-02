Laura Hamilton de A Place In The Sun a l’air incroyable alors qu’elle se déshabille en bikini bleu à Dubaï

La star de A PLACE In The Sun, Laura Hamilton, a été aperçue avec un look incroyable alors qu’elle se déshabillait en bikini à Dubaï.

La présentatrice de télévision semblait profiter de sa pause au soleil alors qu’elle souriait à la caméra en maillot de bain bleu.

Laura, 40 ans, avait l’air sensationnelle dans le petit deux pièces alors qu’elle s’envolait pour ses vacances en famille ensoleillées à Dubaï.

On a pu voir la présentatrice de télévision se détendre au bord de la piscine du complexe Rixos Premier Saadiyat Island alors qu’elle se dirigeait vers Abu Dhabi pour la journée.

Elle a gardé ses mèches blondes de son visage sans maquillage avec un bandeau rose, alors qu’elle accessoirisait avec des lunettes de soleil foncées.

Laura a révélé sa silhouette incroyable et ses longues jambes toniques dans le bikini bleu, qui comportait des détails de lanières dorées.

“Ma première fois à Abu Dhabi et super reconnaissante d’avoir Rocco, Tahlia et Shelley avec nous”, a-t-elle écrit.

Ses amis et ses fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir de son nouveau look, la qualifiant de “incroyable”.

“Tu es fabuleuse”, a écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre intervenait : “On dirait que vous passez un moment fantastique, Laura.”

“Magnifique, passez un bon moment”, a déclaré un troisième, tandis qu’un quatrième a ajouté : “C’est génial, profitez-en.”

Cela vient après que Laura ait alimenté les rumeurs selon lesquelles elle est de retour avec son ex-mari Alex Goward.

L’ancien couple était apparemment en vacances au même endroit – ainsi que leurs enfants Rocco, huit ans, et Tahlia, sept ans.

Alex n’a figuré dans aucun des contenus de vacances de Laura, mais dans une histoire Instagram maintenant expirée, il a raconté à ses abonnés comment il était également parti à Dubaï.

Le couple est resté des amis proches depuis leur rupture surprise l’année dernière et a continué à passer des vacances ensemble en famille, malgré le changement de statut relationnel.

En décembre, ils sont allés à La Follie Douce Alpe D’Huez lors d’un voyage de ski avec Laura postant sur le paysage spectaculaire.

Et dans une interview des mois auparavant, Laura a raconté comment elle avait célébré son anniversaire marquant avec Alex à ses côtés.

Elle a déclaré: “Tout le monde dit que vos 40 ans sont les meilleures années de votre vie, alors je me dis:” Oui, allons-y alors “.

“J’ai passé une très belle fête d’anniversaire. J’avais 60 personnes à dîner, dont toute ma famille.

“Les deux côtés de la famille, le père de Rocco et Tahlia, mes beaux-parents et ma mère et mon père [were all there].”

