Laura Dern et Sam Neill de ‘Jurassic Park’ réfléchissent à la romance d’un écart d’âge de 20 ans

Laura Dern a déclaré que sa romance à l’écran avec Sam Neill dans le film “Jurassic Park” de 1993 semblait “tout à fait appropriée” à l’époque malgré leur différence d’âge de près de 20 ans alors que le couple s’exprimait dans une récente interview des décennies après la sortie du film de dinosaure.

Dern avait 23 ans et incarnait la paléobotaniste Dr Ellie Sattler lorsqu’elle a joué aux côtés de Neill, qui avait 42 ans, et a endossé le rôle du paléontologue Dr Alan Grant dans le film d’action de science-fiction de Steven Spielberg sur un parc à thème de dinosaures clonés, basé sur le roman de 1990 du regretté auteur Michael Chricton.

Leurs personnages se réuniront bientôt dans le sixième volet de la franchise avec la sortie de “Jurassic World Dominion” en juin, mais Dern et Neill ont réfléchi à la façon dont les choses seraient un peu différentes de nos jours.

Dern aurait été le premier choix de Spielberg pour jouer Sattler, Neill signant pour jouer quelques semaines seulement avant le tournage après que William Hurt et Harrison Ford se soient initialement vu offrir le rôle.

“J’ai 20 ans de plus que Laura ! Ce qui, à l’époque, était une différence d’âge tout à fait appropriée pour un homme et une femme de premier plan”, a déclaré Neill au Sunday Times.

Il a ajouté: “Cela ne m’est jamais venu à l’esprit jusqu’à ce que j’ouvre un magazine et qu’il y ait un article intitulé” Old geezers and gals “. Des gens comme Harrison Ford et Sean Connery qui jouent avec des gens beaucoup plus jeunes. Et j’étais là, sur la liste. Je me suis dit : « Allez, ça ne peut pas être vrai. »”

Ford n’était pas étranger à la discussion sur l’écart d’âge et continuerait à jouer dans le film d’aventure de 1998 “Six jours, sept nuits” avec Anne Heche quand il avait 55 ans et elle en avait 29.

Connery avait près de 40 ans de plus que Catherine Zeta Jones dans “Entrapment”.

Dern a admis que la romance à l’écran semblait “tout à fait appropriée” à l’époque, mais a parfaitement compris l’écart après réflexion.

“Eh bien, c’était tout à fait approprié de tomber amoureux de Sam Neill”, a déclaré Dern. “Et ce n’est que maintenant, quand nous sommes revenus dans un moment de prise de conscience culturelle sur le patriarcat, que j’étais, comme, ‘Wow! Nous n’avons pas le même âge?'”

Neill a noté que Dern était à un “âge tendre” lorsqu’elle a signé pour le film.

“Laissez-moi parler pour Laura, parce que c’est ce que font les hommes dans le patriarcat”, a-t-il plaisanté.

“Laura avait un âge tendre. Je suppose… 23 ? Et c’était déjà une actrice passionnante – elle avait fait des films de David Lynch. Ce n’était pas une surprise qu’on lui ait demandé. Mais j’étais complètement déconcerté d’être appelé par Steven. Je n’ai pas compris.”

Dern se souvient avoir reçu l’appel pour organiser une réunion avec Steven Spielberg au début des années 90 alors qu’elle discutait de l’histoire de “Jurassic Park” avec Entertainment Weekly en 2013.

“Je parlais avec Nicolas Cage, et nous venions de faire ‘Wild at Heart’ ensemble, et je lui ai dit, ‘Nic, ils veulent me mettre au téléphone avec Steven Spielberg, mais ils veulent me parler d’un film sur les dinosaures…’ Et il m’a dit : ‘Tu fais un film sur les dinosaures !’ Personne ne peut jamais dire non à un film sur les dinosaures !'”

Elle a ajouté: “J’étais comme, ‘Vraiment?’ Et il m’a dit : “Tu plaisantes ? C’est le rêve de ma vie de faire un film avec des dinosaures !” Il a donc eu une telle influence sur moi. Ensuite, j’ai parlé à Steven et il m’a dit : “Je sais que vous faites vos films indépendants, mais j’ai besoin que vous soyez poursuivi par des dinosaures, en admiration devant les dinosaures, et que vous ayez l’aventure de une vie. Voulez-vous faire cela avec moi ? » Et j’étais comme, ‘Bien sûr.'”

Le film de 1993 a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office avec un budget de 63 millions de dollars. En 2000, la franchise Jurassic World était estimée à 5 milliards de dollars de revenus, ce qui en fait l’une des franchises les plus rentables de tous les temps.

Chris Pratt – qui a récemment accueilli sa deuxième fille avec sa femme Katherine Schwarzenegger – Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Justice Smith, BD Wong, Omar Sy et Campbell Scott jouent également dans le nouveau “Jurassic Park World Dominion”, réalisé par Colin Trevorrow et est prévu pour une date de sortie le 10 juin.