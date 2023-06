Laura Dern et Ben Harper se réunissent à la remise des diplômes de leur fille – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Backgrid

Laura Dern et son ex-mari Ben Harper réunis pour une occasion spéciale en famille le dimanche 4 juin. L’ancien couple a été photographié avec leur fille de 18 ans Jayale diplôme d’études secondaires de à Los Angeles. Laura, 56 ans, et Ben, 53 ans, marchaient l’un à côté de l’autre lorsqu’ils sont arrivés à la cérémonie pour célébrer le moment marquant de leur plus jeune enfant. Les ex, qui se sont mariés de 2005 à 2013, partagent également un fils Ellery21 ans, qui les a rejoints à la remise des diplômes.

Laura portait une tenue super à la mode pour la remise des diplômes en plein air de sa fille. Le De gros petits mensonges La star portait une veste noire sur un pull à col roulé et un pantalon assortis, avec une écharpe rose et des lunettes de soleil et des chaussures assorties. Laura avait des fleurs à la main qui sont apparemment allées à Jaya une fois qu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires.

Ben, quant à lui, portait un cardigan blanc avec une chemise boutonnée et un pantalon marron. Le célèbre musicien portait également un bonnet rose et une paire de baskets blanches. Ben et Laura semblaient très amicaux l’un avec l’autre lorsqu’ils se sont réunis pour l’obtention du diplôme de Jaya dix ans après leur divorce. la maman de laure Diane Ladd87 ans, était également à la remise des diplômes.

Laura a rencontré Ben en 2000 lorsqu’elle a assisté à l’un de ses concerts. Ils ont accueilli leur fils et leur fille en 2001 et 2004, respectivement, avant de se marier en 2005. Cependant, le mariage n’a pas duré et ils ont officiellement divorcé en 2013. Les ex étaient privés de leur relation quand ils étaient ensemble, mais Laura a brièvement mentionné le divorce en 2020, lorsqu’elle a parlé à Variété sur l’impact de la dissolution de son mariage sur sa performance primée dans Netflix Histoire de mariage.

« Comme [director Noah Baumbach] dit pour la première fois à propos de l’histoire lorsque nous en avons parlé pour la première fois, il a dit: « Je veux raconter une histoire d’amour où les fins ne sont pas des échecs. » Et cela m’a vraiment émue et profondément frappée », a déclaré Laura, notant sa propre séparation à l’amiable d’avec Ben, ainsi que la séparation de ses propres parents. « Donc, à mes incroyables parents divorcés, à mes incroyables beaux-parents et à mes incroyables enfants – qui sont venus de l’amour malgré la fin d’un mariage – nous sommes si privilégiés de redéfinir à quoi ressemble la famille », a-t-elle ajouté.

