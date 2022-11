L’aura de Churchill et ses couleurs vives attirent de nouveaux fans vers son art

Cannadine a écrit que Churchill était « au mieux indifférent, au pire hostile, à l’art abstrait moderne » de Chagall et Picasso. Il a plutôt été captivé par Manet, Monet, Cézanne et Matisse, dont le travail, écrit-il dans son livre “La peinture comme passe-temps”, “se distingue avec gaieté et flotte dans l’air étincelant”.

Dans les années 1920, Churchill a envoyé cinq tableaux à une exposition amateur à Paris sous un pseudonyme – Charles Morin – parce qu’il ne voulait pas capitaliser sur son nom. Quatre vendus à des prix modestes.

Il a également utilisé un pseudonyme – David Winter – pour participer à un concours de peintres amateurs à Londres en 1926. Il a remporté le premier prix des juges : Kenneth Clark, qui devint plus tard directeur de la National Gallery de Londres ; Oswald Birley, un éminent portraitiste; et Joseph Duveen, le marchand d’art le plus célèbre de l’époque.

En 1949, Churchill a vendu à Joyce Hall, le fondateur de Hallmark Cards, les droits de reproduction de cinq peintures de Churchill qui ont été utilisées pour illustrer les cartes de Noël. Hall a ensuite organisé une exposition itinérante de 35 peintures de Churchill qui a ouvert ses portes au Nelson-Atkins Museum de Kansas City, Mo., en 1958. D’autres arrêts de la tournée de l’exposition comprenaient le Detroit Institute of Arts, le Metropolitan Museum of Art, la Art Gallery de l’Ontario et du Smithsonian.

Mais tous les musées n’ont pas accueilli un tel spectacle.

Selon le site Internet de l’International Churchill Society : « Le directeur adjoint de l’Institut Carnegie de Pittsburgh a refusé d’exposer les peintures de Churchill en se référant à l’un de ses autres ‘passe-temps’ : ‘Je comprends que Churchill est aussi un formidable maçon, mais personne expose des briques cette saison.’

Les peintures de Churchill ont été exposées dans des galeries et des expositions en Europe, au Canada, en Australie, au Japon et aux États-Unis, a déclaré Merry L. Alberigi, ancien directeur de l’International Churchill Society. Trois musées – la Tate Gallery et la Royal Academy de Londres, et le Dallas Museum of Fine Arts – ont des œuvres de Churchill dans leurs collections.