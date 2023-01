Laura Anderson “se sépare” de Gary Lucy un an après sa rencontre sur Celebs Go Dating

LAURA Anderson s’est séparée de Gary Lucy un an après leur rencontre lors du tournage de Celebs Go Dating.

L’ancienne star de Love Island, Laura, 33 ans, a effacé de son compte Instagram tous les signes de l’acteur Gary, 41 ans, et l’a même désabonné sur la plateforme.

Des sources proches de Laura ont confirmé au Sun que tout est fini et qu’une réunion est hautement improbable.

Un initié a déclaré: «Ils appellent cela une pause, mais il semble peu probable qu’ils se remettent ensemble.

“Ils veulent des choses différentes à la fin de la journée.”

Le Sun comprend que Laura et Gary pensaient que les choses allaient trop vite, bien qu’aucun des deux n’ait confirmé la rupture.

Leur séparation de choc survient après qu’ils ont célébré le début de 2023 ensemble à l’Hôtel du Vin à Glasgow.

Laura et Gary ont également passé la semaine des fêtes ensemble.

Partageant une photo d’eux assis en pyjama assorti devant l’arbre, Laura a déclaré: “Le temps de Noël

“C’est toujours un peu triste de ne pas pouvoir passer la période des fêtes avec tous ceux qu’on aimerait mais voici notre premier Noël ensemble @gary.lucy.

“Je t’aime ma chérie et ta force ne passe pas inaperçue .”

Mais Laura s’est précipitée au chevet de Gary après qu’il ait été impliqué dans un accident le lendemain de Noël.

Le beau gosse des Hollyoaks a déclaré que “quelqu’un veillait sur moi” après s’être miraculeusement échappé avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Laura s’est séparée de Dane Bowers d’Another Level cet été après cinq ans ensemble.

Gary s’est séparé de sa femme Natasha Gray en 2018 peu de temps avant ce qui aurait été leur quatrième anniversaire de mariage.