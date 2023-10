Laura Anderson riposte après avoir été cruellement humiliée par sa mère pour avoir emmené sa fille Bonnie, âgée d’un mois, sur son premier vol

LAURA Anderson a été critiquée pour avoir emmené sa fille d’un mois lors de son premier vol.

La star de Love Island a pris un court vol de Glasgow à Londres avec Bonnie et sa mère.

Elle a partagé une sélection de jolies photos de leur voyage, dont une de Laura et Bonnie dormant ensemble pendant le vol.

« Quel joli petit voyage avec ma mère qui est une aide et une grand-mère des plus incroyables », a-t-elle écrit dans la légende.

La famille a séjourné à l’hôtel Biltmore Mayfair, dans le quartier exclusif de Grosvenor Square à Londres.

Alors que la plupart de ses abonnés étaient ravis pour Laura et ont commenté à quel point Bonnie est gentille, certains ont partagé leurs inquiétudes.

« Était-il vraiment nécessaire d’emmener un si jeune bébé dans un avion ? Leurs oreilles devaient leur faire très mal », a écrit l’un d’eux.

Cela a dégénéré en un débat parmi les adeptes, beaucoup se mobilisant pour défendre la décision de Laura.

« bien sûr ma chère!!! J’ai emmené mes filles partout dans le monde lorsqu’elles étaient bébés et enfants ! Ils allaient bien. Je ne suis pas le seul à trouver votre commentaire stupide ! » un a riposté.

Sur l’une des photos, la mère de Laura a poussé Bonnie dans un Doona, un siège auto pour bébé qui peut être transformé en landau.

« S’il vous plaît, soyez prudent en utilisant le doona ! Je sais qu’ils semblent d’une grande aide, mais les bébés ne devraient pas rester dans un siège auto plus d’une demi-heure à cet âge ! a prévenu un autre adepte.

Laura a répondu au fan : » tout va bien, peu de temps, c’était pour les taxis et l’aéroport, elle est constamment dans et hors du harnais, elle est retenue pour se nourrir, etc. mais je l’aime vraiment, c’est comme un transformateur, je me sentais tellement cool de le poser, les gens regardaient et haletaient. «

Cela survient après que Laura ait eu honte de sa mère pour avoir filmé un tutoriel de maquillage tout en tenant son nouveau-né dans ses bras.

Certains adeptes ont demandé s’il était nécessaire que bébé Bonnie soit présent, tandis que d’autres ont suggéré l’utilisation d’un porte-bébé pour qu’elle puisse avoir les mains libres.

Une personne a commenté : « Posez le bébé, pour l’amour de Dieu. Vous vous demandez tous pourquoi vous avez des enfants collants. »

Un autre a déclaré : « Elle n’a pas besoin de son bébé sur elle pendant qu’elle se maquille… mets-la dans un endroit plus confortable et maquille-toi ! Je reçois les commentaires des autres. Et je ne suis généralement jamais négatif à l’égard des gens qui publient du saké. Vous vous demandez tous pourquoi vous avez des enfants collants.

Un troisième a suggéré : « Mettez-la dans une écharpe, chérie. »

Un autre a accepté, commentant : « Je pense que vous avez besoin d’un porte-bébé ! »

Cependant, tout le monde ne s’y est pas opposé.

De nombreuses personnes ont félicité Laura pour sa capacité à réaliser sa routine d’une seule main.

L’une d’entre elles a déclaré : « N’est-ce pas incroyable ce qu’on peut faire d’une seule main quand on devient maman ! »

Tandis qu’un autre postait : « Un talent incroyable, le maquillage est fabuleux. Je ne peux même pas faire ça, ni me maquiller à deux mains.

Laura a donné naissance à une petite fille le mois dernier avec son ex Gary Lucy.

« Salut à tous, je m’appelle Bonnie Rose Lucy Anderson », a-t-elle écrit sur Instagram avec une photo de sa fille.

«Je suis né le 23/09/02 à 06h03 et je pesais 6,10 livres.

«Ma maman et mon papa sont tellement heureux et amoureux de moi, c’est notre première semaine ensemble.

« Je suis désolé, il m’a fallu du temps pour me présenter, j’ai un peu blessé maman et j’ai aussi fait peur à papa (oups), nous nous rétablissons tous bien maintenant à la maison. »

La star de la télévision a rompu avec la star de Hollyoaks, Gary, alors qu’elle était enceinte de Bonnie, mais ils ont accepté de devenir coparentaux.

L’ancien couple s’est rencontré sur Celebs Go Dating, mais a enduré une rupture amère des mois après avoir annoncé qu’ils allaient devenir parents.

Cependant, après l’accouchement de Laura, elles ont été vues posant avec Bonnie et se tenant la main alors qu’elles quittaient l’hôpital.