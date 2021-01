Laura Anderson a été obligée de désactiver les commentaires sur sa dernière offre Instagram.

La star, une des préférées des fans de Love Island en 2018, a publié certaines de ses expériences à Dubaï – un voyage qu’elle a effectué en toute légalité.

Malgré cela, Laura est toujours la cible de guerriers du clavier qui l’ont attaquée pendant le voyage.

La star de la réalité et les célébrités se sont rendues en masse à Dubaï ces derniers mois et font face à un barrage d’abus en ligne de la part de certains de leurs adeptes amers.

S’adressant aux fans dans une vidéo, Laura a déclaré: « Désolé, le gang, j’ai juste dû désactiver mes commentaires alors, j’ai été un peu dépassé.







«Vous savez que j’aime généralement discuter dans les commentaires, même si c’est comme débattre, mais parfois je pense qu’il est vraiment difficile de faire passer votre message alors que tant de gens se sentent tellement émotifs et frustrés par un sujet qui affecte massivement le monde en ce moment.

« J’adore essayer de faire connaître mon point de vue, mais je ne pourrai jamais rien réparer ni changer le point de vue de tout le monde. J’ai beaucoup à dire et je ne supprimerais généralement jamais les commentaires, mais j’essaie de le faire. créer une place positive sur la plate-forme à la minute.

« Donc, pour aller de l’avant, je veux juste savoir si vous préférez que je ne poste pas avant mon retour à la maison.







«Parce que je ne veux aggraver cette situation pour personne et que je n’attends personne, et je ne m’attends pas à ce que quiconque comprenne ma situation, mon point de vue, car il faut même si longtemps pour l’expliquer.

« Faites-moi savoir ce que vous préférez. »

Des noms comme Chloe Ferry, Abbey Clancy et Peter Crouch, et Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont tous été à Dubaï à un moment donné ces derniers mois.

* The Samaritans est disponible 24h / 24 et 7j / 7 si vous avez besoin de parler. Vous pouvez les contacter gratuitement en appelant le 116123, par e-mail à jo@samaritans.org ou en vous rendant sur le site Web pour trouver l’agence la plus proche. Tu comptes.