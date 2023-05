Laura Anderson montre sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle part en Amérique

LAURA Anderson a montré sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle partait en Amérique.

La beauté de Love Island, 34 ans, avait l’air contente alors qu’elle montrait sa bosse florissante dans un haut noir court et une jupe longue.

Instagram

Laura Anderson a exposé sa bosse au Texas[/caption]

Laura a enfilé un bandeau arrière assorti et des sandales à plateforme scintillantes pour sa sortie, alors qu’elle posait devant une vitrine.

L’ancienne hôtesse de l’air portait ses serrures surlignées et arborait un maquillage glamour.

Pour compléter la tenue, Laura a jeté une veste de couleur camel sur elle.

Laura est actuellement au Texas et elle a énuméré tous les endroits qu’elle avait visités pendant son séjour pour ses fans.

Elle a écrit : « Jour 3 de mon aventure @visittheusa TEXAS BABY ! »

Laura a été félicitée par les fans pour son look époustouflant, avec une écriture: « Vous avez l’air d’un beau soleil en fleurs. »

Un autre a écrit: « Wow tu es absolument magnifique », et un troisième a dit: « Tu es absolument rayonnante Laura. »

Cela survient après que la future maman a rompu son silence sur sa « querelle » avec son ex Gary Lucy, disant que « tout est devenu trop chaotique ».

La future maman a déclaré qu’elle voulait initialement se « réconcilier » avec Gary, 41 ans, après leur séparation, mais a admis qu’elle avait depuis changé d’avis.

Cela survient après que Gary a été critiqué pour avoir révélé le sexe de son bébé à naître sans le consentement de Laura.

Laura, qui doit accoucher en août, a déclaré qu’il y avait des problèmes « non résolus » entre le couple, mais pour le moment, elle se concentre sur sa petite fille.

« Cela a été un peu des montagnes russes jusqu’à présent », a déclaré Laura à OK ! magazine sur sa grossesse jusqu’à présent.

« Je veux juste être positif et aller de l’avant, et je suis vraiment excité à l’idée qu’elle arrive. Je pense que si je peux traverser ça, je peux traverser n’importe quoi.

Discutant de sa séparation d’avec Gary, Laura a poursuivi : « C’est vraiment difficile à expliquer.

« Je voulais que nous nous réconcilions et je voulais que les choses s’arrangent, mais à cause des choses que j’ai découvertes depuis, et du fait que rien n’a été discuté ou résolu, je pense que pour l’instant j’essaie juste d’être positif et de penser à la bébé et sois forte, parce que tout est devenu trop chaotique.

Après s’être rencontrés lors de l’émission de téléréalité E4 Celebs Go Dating, elle et Gary se sont bien entendus avant que les choses ne tournent au vinaigre entre eux.

Instagram

Gary et Laura attendent une petite fille ensemble[/caption]